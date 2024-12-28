Пара хищников распугала всех акул возле Южной Африки: ученые опасаются последствий (фото, видео)

Даже у свирепого охотника есть свои страхи

Если среднестатистического человека спросить о том, кто главный хищник океана, то он наверняка вспомнит о больших белых акулах. Благодаря фильму "Челюсти" эти рыбы не совсем заслуженно получили дурную репутацию на поколения вперед, но даже у них есть страхи.

Как пишет ScienceAlert, весьма наглядным примером стало практически полное исчезновение белых акул у побережья Южной Африки. Некогда местный остров Дайер считался "акульей столицей" и привлекал многих любителей понаблюдать за этими хищниками, однако теперь они там почти не встречаются. Это уже заставило ученых обеспокоиться изменением целой экосистемы.

Причиной оказалась вовсе не человеческая деятельность, как считалось ранее, а пара косаток. Да, два морских млекопитающих, прозванных Правым и Левым (из-за изгибов плавников), смогли распугать всех акул ЮАР.

Косатка

Правый и Левый у берегов Южной Африки

В 2022 году ученые попытались выяснить причины того, почему акулы начали избегать любимых мест и прикрепили к 14 из них GPS-маячки. Как оказалось акулы уплывали как можно дальше при первом же свидетельстве появления косаток и не возвращались неделями, а то и месяцами.

Позже они зафиксировали факты нападения косаток на акул. Целью в этих случаях являлась печень (в более редких случаях сердце) этих крупных рыб.

При этом, у нас нет ответа на вопрос, как именно косатки поняли, что акулья печень это деликатес и когда именно начали на нее охотиться. Кроме того, вопросом остается и то, почему они продолжают это.

Возможно, это как-то связано с дефицитом пищи, поскольку у берегов США другая стая косаток придумала как охотиться на китовых акул.

Китовая акула

"Косатки охотятся на молодых больших белых акул, что может еще больше повлиять на и без того уязвимую популяцию акул из-за их медленного роста и позднего созревания", — говорят ученые.

У побережья ЮАР дефицит традиционных хищников уже начал смещать баланс в экосистеме, а в открывшуюся экологическую нишу просочились узкозубые акулы. Этот вид обычно являлся добычей больших белых акул, но теперь их едят косатки.

Узкозубая акула

Большие белые акулы также сдерживали размеры популяции капских морских котиков, но теперь тюлени угрожают африканским пингвинам.

"Экосистема может выдержать лишь определенное давление, а последствия истребления акул косатками, вероятно, будут гораздо более масштабными", — говорят ученые.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что ученые изучают гренландскую акулу. Это создание может жить 400 лет и его ДНК может оказать значительное влияние на развитие человеческой медицины.