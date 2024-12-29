Назавжди залишиться у пам’яті. Інсталяція на місці мосту в Ірпені отримала нагороду, як вона виглядає

Міст через річку Ірпінь був підірваний ЗСУ у лютому 2022 року, щоб зупинити наступ ЗС РФ на Київ

Інсталяція, створена на місці зруйнованого Романівського мосту в Ірпені, здобула перемогу у конкурсі LIT Lighting Design Awards.

Про це повідомив у Facebook начальник Київської обласної військової адміністрації Руслан Кравченко. Міжнародна спільнота визнала цей проект найкращим у категорії "Religious & Spiritual Site Lighting Design".

Ця інсталяція є частиною іншого проекту – "Київщина. Місця пам’яті".

"Червоні нитки, освітлені пульсуючим світлом, з’єднують частини зруйнованого мосту, нагадуючи про шрами війни, які загоюються, але залишаються частиною нашої історії", — написав Кравченко.

Романівський міст в Ірпені був підірваний Збройними силами України у лютому 2022 року, щоб не дати російській армії можливість просунутися на Київ. Переправа через річку Ірпінь стала чи не єдиним шляхом порятунку для мешканців населених пунктів Київської області, де відбувалися воєнні дії.

Під зруйнованим мостом мирні жителі ховалися від артилерійських та авіаційних ударів російських військ наприкінці зими – на початку весни 2022 року.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як виглядає могила Василя Сліпака, оперного співака та бійця ЗСУ, який загинув влітку 2016 року.