У Кропивницькому молода жінка "вийшла у вікно" напередодні дня народження доньки: що могло призвести до трагедії

Поліція проводить розслідування

У неділю, 29 грудня, у Кропивницькому прощаються з Тетяною Лебедь, яка два дні тому розбилась на смерть при падінні з сьомого поверху. Без мами лишилась чотирирічна дівчинка. Поліція попередньо кваліфікувала цю подію як "самогубство", але знайомі молодої жінки наполягають, що вона нібито наклала руки на себе вона через близьку людину.

"Телеграф" дізнався, що ж передувало трагедії, та що говорять ті, хто особисто знав загиблу.

"Всі знають, яка Таня була гарна мама"

У суботу, 28 грудня, соціальними мережами почали ширитися фото зі сторінки молодої жінки з ніком @t_a_n_i_a_n_a та словами співчуття. Йшлося про мешканку Кропивницького Тетяну Лебедь, яка загинула напередодні.

"Вчора ввечері в моєму місті у вікно з сьомого поверху вийшла молода дівчинка, – написала, зокрема, Віка Радченко на сторінці у Facebook. – В неї залишилась чотирирічна донька. Він, колишній, в цей час був у квартирі. Розлучені вони були вже пів року. Що робив він там, що говорив невідомо (поки що), але вона не знайшла іншого шляху як звільнитися від цього. Її подруги підняли розголос, а в її колишнього є ресурс, щоб його було менше, як я розумію. На скріні її переписки. Немає на світі справедливості. Інакше б дівчинка була б жива, а він би після першого удару сидів у в'язниці".

На доданих фото, дійсно, листування з різними адресатами, яким Тетяна жаліється: "Мій бив мене, за волосся тягав за те, що просила кохання та уваги". Також жінка зазначає, що через ситуацію в родині в неї почалися проблеми зі здоров'ям, зокрема, виникали панічні атаки, вона час від часу втрачала свідомість, та після звернення до лікаря була змушена приймати транквілізатори. "Я була в співзалежних відносинах, як я вже потім зрозуміла, важко було і важко зараз. 9 років ми були разом, і половину часу він мене просто знищував до такого стану, що мені було соромно виходити в місто. В мене тикали пальцями різні малолітки й сміялись, машину підрізали, коли я їхала з дитиною і ще багато всілякого лайна", – зазначала Тетяна.

Також з повідомлень стає зрозуміло, що жінка жила вже певний час нарізно з чоловіком, адже зазначала у повідомленнях, що "історія закінчилась". Проте скаржилась знайомим, що як тільки їй ставало легше, чоловік знову з'являвся: "Він висмоктує з мене все добре, тупо все, я просто потім не можу знайти сили далі жити це життя".

До того ж в коментарях мешканці Кропивницького пишуть, що подружжя мало невеликий бізнес, а саме магазини з продажу електронних сигарет та спортивного харчування. Підтвердили це в розмові з "Телеграфом" й одна зі знайомих Тетяни.

"Ми навчались з Тетяною в школі, тісно не спілкувались, в останнє говорили по одній справі пару місяців тому, – говорить співрозмовниця. – Знаю, що вона працювала разом з чоловіком, бачила її історії, в яких вона рекламувала магазини. Вже зараз спливли ці жахливі подробиці, що він зраджував Таню, бив, знущався, вони нібито тижні три тому подали на розлучення. Дехто говорить, що на момент, коли сталася трагедія, чоловік був у квартирі, дехто, що приїхав вже після, але як точно все відбувалось, невідомо. Боже, це так страшно! Багато з тих, хто знає Тетяну, говорять, що вона не могла сама вкоротити собі віку. У неї була чудова донька, яку вона дуже сильно любила й не могла б залишити одну. Чи вже треба було її довести до такого стану, щоб вона пішла на такий крок. Але все одно в голові не вкладається! Всі знають, яка Таня була гарна мама, і як вона кохала свою донечку Міланку!"

Зла дружині не бажав, при конфлікті йшов

Після того, як загибель Тетяни набула розголосу, відреагував на нього і її чоловік Анатолій. На його сторінці в Інстаграм з’явився пост з текстом на чорному тлі: "Люди всі, хто мене знають добре, та ті, хто знає мене не дуже добре. Ви пишете мені дуже погані речі, але я не погана людина, не конфліктна людина. Всі, хто близькі, вони знають про те, яка я людина. Я завжди старався для сім’ї, та навіть зараз, коли я залишився один з дитиною, я в першу чергу думаю про маленьку доньку. Я не винний в тому, що сталося, я ніколи не бажав зла Тані, навіть коли сварились, я завжди уходив від конфлікту в іншу кімнату, або з дому, щоб не провокувати. Схаменіться, що ви кажете, якби я був погана людина, зі мною б ніхто не жив так багато років".

При цьому одна із подруг Тетяни виклала у себе в сторіс листування з Анатолієм. В повідомленнях він зазначає, що все трапилось о 22.05 (у п'ятницю 26 грудня – Авт.) Він нібито приїхав до дружини після роботи (спільна донька була в цей час у його мами), щоб обговорити питання аліментів. "Я у тамбурі стояв одягнутий, виходив з квартири, ми говорили спокійно з приводу розлучення, аліментів, коли подаємо на суд і що робимо далі. Я стояв біля вхідної двері, а вона у кімнаті. Я розвернувся, відкрив двері, сказав пока. Вона закрила двері, крикнула пока і чую вікно відкрилось, я залітаю туди… а вона…".

Крім того, знайомі загиблої створили окремий акаунт в Інстаграм, де збирають всю інформацію та скріни повідомлень з розповідями про подружжя, які отримали за ці дні. В коментарях, до речі, дехто дивується, чому у ситуацію не втрутились рідні чи подруги, яким жалілася Тетяна. Одна з них відгукнулась і наголосила, що особисто пропонувала загиблій допомогу. "В чоловіків, які кохають свою жінку, цінують, поважають, чують, жінки не випадають з 7 го поверху! Вона була травмована НИМ! Вони були разом 9 років! Він її знав, і як він каже після "спокійної" розмови вона взяла і вийшла у вікно, ви часто хочете вкоротити віку після спокійних розмов?", – ставить слушне питання жінка.

"У мам надзвичайно сильне відчуття самозбереження! – пише тезка загиблої Тетяна, що знала її особисто. – Після народження дитини, жінка стає боягузкою (кажу, бо я після народження 2-х саме такою і стала). І от уявіть, наскільки був сильний біль, щоб жінка за тиждень до дня народження дитини вкоротила собі віку! Біль була нестерпною, і поряд була людина, яка не знімала цей біль, а посилювала! В такі тяжкі моменти мозок не працює, він відмовляє, страх жити все життя з цим болем перевищує страх смерті!"

Натомість жінки в соцмережах діляться своїми історіями стосунків з аб’юзерами, через які вони задумувались про те, щоб піти з життя. Ті, хто мав такий досвід, пояснюють, що вибратися з них самотужки, вдається не всім.

"Я дуже співчуваю дівчині, що в неї так склалось життя. 2 роки тому я про це думала кожен день. Був чудовий 8 поверх. Що стримало? Я боягузка. Жалкую що це не зробила? І так і ні. З одного боку я потрібна тим, хто воює і буду допомагати чим можу до останнього, з іншого боку, коли закінчиться війна я більше не потрібна і вільна летіти в нове життя, старе вже не врятувати. Йдіть від чоловіків вчасно. Бо коли вас вже вбили, то далі жити не виходить. Нема не сил, не ресурсів, не здоров'я", – пише Альона Сідлецька.

"Мій колишній сказав, що від нього піти можу лише у вікно (ми жили на 9 поверсі). Це і стало моментом, коли я зрозуміла, що це не жарт, і треба з**бувать якнайшвидше. Інакше я б цього зараз не писала. Та і взагалі б вже нічого ніколи не писала. Шкода, що в неї не вийшло", – зазначає Анастасія Коростинська.

"На жаль, саме так працює насильство і фізичне, і моральне, жертва після років витримування цього вже знаходиться в такому стані, що немає сили навіть говорити про це, що там казати про відкрите прохання про допомогу. Тема насильства у нас дуже табуйована суспільством і невтручання вважається найкращою реакцією оточуючих, якщо жертва скаржиться, але не просить про допомогу прямо", – зазначає Ірина Лебедева.

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Знайомі загиблої тегають у дописах відомих українок, які захищають права жінок. Зокрема, колишня військова Євгенія Емеральд, яка сама була жертвою аб’юзу, а згодом створила благодійний фонд "З жінкою так не можна". В розмовному сторіс вона повідомила, що отримала в особисті кілька емоційних повідомлень від знайомих загиблої мешканки Кропивницького, але щоб надати відповідну допомогу має поспілкуватися з кимось з родини. Поки не вдалось вийти з ними на зв'язок й нашому виданню, оскільки тривала підготовка до похорону, й рідні поки не знайшли моральних сил, щоб спілкуватись із журналістами.

Натомість в поліції Кіровоградської області повідомили, що відомості про подію, внаслідок якої загинула молода жінка, внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 115 кримінального кодексу України з приміткою самогубство.