Над Землею буде унікальний парад планет: коли можна спостерігати "побачення" вогняної Венери та крижаного Сатурна

Планети вишикуються в лінію

У січні поточного року мешканці Землі мають чудову можливість спостерігати унікальне явище — парад планет. Венеру, Сатурн, Юпітер і Марс буде видно навіть неозброєним оком протягом усього місяця.

Ці планети вишикуються в лінію вздовж екліптики, площині Сонячної системи, що створює рідкісне астрономічне видовище. Про це повідомляє NASA.

Зазначається, що в перші кілька годин після заходу Сонця можна побачити Венеру та Сатурн на південному заході, а над ними буде Юпітер. Марс можна побачити на Сході. Уран та Нептун теж там, але щоб їх побачити, потрібен телескоп.

17-18 січня Венера та Сатурн досягнуть найближчого зближення, після чого почнуть розходитися. Додамо, що температура на поверхні Венери перевищує 450 ° C — цього вистачить, щоб розплавити цинк, свинець і більшість органічних матеріалів. На Сатурні навпаки — температура становить близько -185 °C, температура вихору становить близько -122 °C.

До речі, наш планетарний сусід Марс цього місяця досягне позиції, коли планета буде прямо на протилежному від Сонця стороні Землі, утворюючи пряму лінію.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що вчені розповіли, коли з’явилися кільця Сатурна. Більшість теорій вказували на те, що їх вік становить 100-300 мільйонів років, тобто вони з’явилися приблизно за часів правління динозаврів. А нове дослідження готове поставити ці висновки під сумнів.