Над Землей будет уникальный парад планет: когда можно наблюдать "свидание" огненной Венеры и ледяного Сатурна

Планеты выстроятся в линию

В январе текущего года у жителей Земли есть отличная возможность наблюдать уникальное явление — парад планет. Венера, Сатурн, Юпитер и и Марс будут видны даже невооруженным глазом на протяжении всего месяца.

Эти планеты выстроятся в линию вдоль эклиптики, плоскости Солнечной системы, создающей редкое астрономическое зрелище. Об этом сообщает NASA.

Отмечается, что в первые пару часов после захода Солнца можно увидеть Венеру и Сатурн на юго-западе, а над ними будет Юпитер. Марс можно увидеть на востоке. Уран и Нептун тоже там, но чтобы их увидеть, нужен телескоп.

17-18 января Венера и Сатурн достигнут ближайшего сближения, после чего начнут расходиться. Добавим, что температура на поверхности Венеры превышает 450°C — этого хватит, чтобы расплавить цинк, свинец и большинство органических материалов. На Сатурне наоборот — температура составляет около −185 ° C, температура вихря составляет около −122 ° C.

К слову, наш планетарный сосед Марс в этом месяце достигнет позиции, когда планета будет прямо на противоположной от Солнца стороне Земли, образуя прямую линию.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что ученые рассказали, когда появились кольца Сатурна. Большинство теорий указывали на то, что их возраст составляет 100-300 миллионов лет, то есть, что они появились примерно во времена правления динозавров. А новое исследование готово подвергнуть эти выводы сомнению.