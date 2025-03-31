Які тарифи на електроенергію в Україні діють зараз

Найменша та найбільша вартість електроенергію — у власників особливих лічильників, проте більшість українців платить по єдиному тарифу

З 1 червня 2024 року в Україні діють оновлені тарифи на електроенергію для побутових споживачів. Ціни зафіксовані до 30 квітня 2025 року включно. Встановлений єдиний тариф, який може знижуватися через використання певного типу лічильника чи відсутності опалення.

Для більшості споживачів електроенергія коштує 4,32 грн/кВт∙год. Ця ціна встановлена як для індивідуальних, так і для колективних побутових користувачів у багатоквартирних і приватних будинках, зазначають у "Львівенергозбуті".

Пільгові тарифи при наявності електроопалення

Якщо в оселі встановлене електричне опалювання, то з 1 жовтня по 30 квітня діє пільговий тариф:

до 2000 кВт∙год на місяць — 2,64 грн/кВт∙год;

понад 2000 кВт∙год на місяць — стандартні 4,32 грн/кВт∙год.

Така ж градація діє для мешканців будинків без газу та централізованого опалення.

Як заощадити з лічильником

Якщо у вас встановлений лічильник з обліком споживання за періодами часу, можна платити менше вночі. Інший варіант — мати найменший тариф 1,728 грн/кВт∙год, проте в пікові години споживання платити більше ніж інші.

Тариф для двозонних лічильників:

23:00 — 07:00 — 2,16 грн/кВт∙год (50% від стандартного тарифу);

07:00 — 23:00 — 4,32 грн/кВт∙год.

Тариф для тризонних лічильників:

23:00 — 07:00 (ніч) — 1,728 грн/кВт∙год;

07:00 — 08:00, 11:00 — 20:00, 22:00 — 23:00 (напівпік) — 4,32 грн/кВт∙год;

08:00 — 11:00, 20:00 — 22:00 (пік) — 6,48 грн/кВт∙год.

Раніше "Телеграф" розповідав про побутові прилади, які хоч і здаються невеликими, споживають багато електроенергії. Завдяки деяким лайфхакам з електроприладами витрати можна зменшити.