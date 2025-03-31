Парламент чи президент: кого обиратимуть українці першим після війни

Протягом місяця після закінчення воєнного стану ЦВК має оголосити про проведення виборів

Проведення виборів в Україні унеможливила повномасштабна війна Росії проти нашої держави. Проте на тлі переговорів щодо її завершення між Росією, Україною та США це питання знову стає актуальним.

Як розповів в інтерв'ю "Українській правді" голова Центральної виборчої комісії Олег Діденко, чинне законодавство передбачає чіткі алгоритми проведення виборів після завершення воєнного стану. Однак через наслідки повномасштабної війни ці процедури потребують суттєвого коригування.

"Зараз, здається, є такий консенсус у суспільстві й серед політиків, що для підготовки виборів після завершення воєнного стану треба більший період часу, ніж той, який визначено законодавством", – зазначив Діденко.

За чинними нормами, протягом місяця після закінчення воєнного стану ЦВК повинна оголосити парламентські вибори, а сам виборчий процес має тривати 60 днів. Щодо президентських виборів, то Верховна Рада має ухвалити рішення про їх призначення також упродовж місяця, а виборчий процес у цьому випадку триває 90 днів.

На запитання, чи достатньо одного місяця для підготовки демократичних виборів, які відповідатимуть міжнародним стандартам, голова ЦВК відповів: "Мабуть, що ні. Всі це розуміють".

Згідно з чинним законодавством, якщо нічого не зміниться, спочатку мають відбутися парламентські вибори, а потім президентські. Проте це питання має свої нюанси і залежатиме від ухвалення спеціального закону про особливості проведення повоєнних виборів.

"Нам потрібно ухвалити закон про особливості проведення повоєнних виборів. І залежно від того, що в тому законі передбачать, можна буде більш конкретно говорити про строки", – підсумував Олег Діденко.

Раніше "Телеграф" також повідомляв, у скільки Україні обійдуться вибори. Це недешеве задоволення.