Українці масово скаржаться на зв'язок Lifecell за кордоном: чи реагує оператор

У компанії порадили, що робити

Мобільний оператор Лайфселл популярний в Україні, але за її межами українці жаліються на якість зв'язку. Люди, які перебувають за кордоном, повідомили про проблеми.

Про це йдеться у коментарі під дописом у Фейсбук. Чоловік, який перебуває у Франції повідомив, що у нього нібито не працює Lifecell.

"Привіт з Франції. У мене не працює лайф у Франції, через вхід авторизації не можливо увійти, якщо у мене немає зв'язку з оператором, щоб отримати смс з кодом для авторизації. Якесь замкнуте коло", — пише він.

На цей коментар йому поки не відповіли у компанії. Але й інший випадок, але вже в Естонії, де користувач поскаржився, що не має зв'язку.

"Знаходжусь в Естонії. Понад місяць не працює Лайф — немає мережі. До цього все було добре. Через чатбот не можу зайти, бо просить авторизацію, а я не пам'ятаю пароль. І змінити не можу, бо смс і дзвінок не пройдуть. Яка може бути причина? Наскільки я знаю не тільки в мене така проблема в Естонії", — пише жінка.

В одному випадку представник Lifecell відповів клієнту в Естонії, припустивши, що проблема може бути пов’язана з поширеними труднощами з мережею в регіоні. Представник порекомендував увімкнути автоматичне визначення мережі за допомогою налаштувань SIM-карти, вимкнути телефон на 10 хвилин або вручну зареєструватися в Elisa Estonia, партнерській мережі Lifecell у країні.

Ще одна ситуація сталась у Великій Британії. Користувачка Lifecell пише, що немає зв'язку, але тариф оплачений. За її словами, телефон не знаходить мережу.

"Я знаходжусь за кордоном і в мене немає зв'язку. В мене оплачений тариф, на рахунку є гроші. Телефон не знаходить мережу. Я вже зверталася до оператора в телефонному режимі та через чат. Для мене оформляли заявку та пообіцяли що максимум через 7 робочих днів заявку розглянуть та все запрацює. Ні, не запрацювало! Я перевіряла свою картку у трьох різних телефонах! Всюди мережу не знаходить! Я виходила з дому та намагалася зловити мережу ззовні (в великому місті, не в лісі та не в селі) — не працює. Я змінювала налаштування мережі та в ручному режимі міняла операторів, вимикала телефон на 7 хвилин — взагалі ніякої різниці! Жодного разу зв'язок не з'явився! Я зробила все, що мені казали оператори служби підтримки — без результату! Поверніть гроші за пакет! І чесно об'явіть своїм користувачам, що ви не в змозі забезпечити зв'язок закордоном! Такої проблеми з вами у мене ніколи не було, а я з цією карткою вже понад 10 років. Не очікувала, що таке взагалі можливо. На жаль", — написала вона.

У пресслужбі заявили, що був складений запит до технічної служби і мало б надійти повідомлення щодо його рішення. Але жінка продовжує стверджувати, що нічого не працює.

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