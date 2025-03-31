Трамп здійснить перший закордонний візит: куди вирушить і в чому цікава деталь, — Axios

Поїздка, ймовірно, може відбутися у травні

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп планує відвідати Саудівську аравію. Це буде його перша закордонна подорож після повернення до Білого дому.

Про це повідомляє Axios, посилаючись на дві офіційні особи в США. Зазначається, що поїздка може відбутися у травні цього року.

Джерело, знайоме з планами, повідомляло, що однією з обговорюваних дат візиту Трампа спочатку було 28 квітня. Проте потягу цього дня відклали. Ще одне знайоме джерело розповіло, що на даний момент Трамп планує відвідати Саудівську Аравію в середині травня.

"Можливість міжнародних поїздок президента розглядається. У нас поки що немає конкретного плану, і ми надамо цьому інформацію, коли вона стане офіційною", — сказав представник Білого дому.

Символічно, що Саудівська Аравія активно допомагає США виступити посередником у припиненні вогню між Росією та Україною у трирічній війні. Джерело, обізнане про запланований візит, повідомило, що саудівці хочуть, щоб візит відбувся після досягнення припинення вогню між Росією та Україною.

При цьому поки залишається незрозумілим, чи проведе Трамп зустріч з лідерами арабських країн регіону в Саудівській Аравії, як робив це в травні 2017 року, або ж після цього він вирушить до інших країн регіону.

Варто додати також, що нещодавно прессекретар російського президента Дмитро Пєсков заявив, що не можна виключати зустріч Трампа та Володимира Путіна в Саудівській Аравії. Однак конкретики у цьому питанні поки що немає.

Видання нагадує, що перша закордонна поїздка Дональда Трампа під час попереднього президентського терміну також відбулася до Саудівської Аравії. Нинішнє рішення американського лідера вирушить знову туди в рамках першого закордонного візиту, свідчить про те, наскільки тісними стали відносини між адміністрацією Трампа та країнами Перської затоки, особливо коли йдеться про економічне співробітництво та інвестиції.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що Дональд Трамп серйозно налаштований на те, щоб піти на третій президентський термін. При цьому зараз кількість президентських термінів для однієї особи обмежує 22 поправку до Конституції США, згідно з якою ніхто не може бути президентом більш як два рази.