Вихідні можуть бути не тихими: прогноз щодо магнітних бур

В кінці тижня наша планета потерпатиме від слабкого геомагнітного шторму

На Землі панує середня магнітна буря, яка ненадовго затихне, але потім поновить свою силу. Однак інші вчені кажуть, що немає факторів, які б могли спровокувати шторми цими днями.

Як повідомили астросиноптики зі сайту дослідження космічної погоди Spaceweather, найближчими днями жоден СМЕ не створить магнітних бур на Землі. Але цей прогноз може бути неправдивим, якщо дві сонячні плями, які нещодавно з'явились на світилі, швидко виростуть і почнуть створювати спалахи.

Магнітні бурі на Землі протягом 10-12 січня

Як йдеться у прогнозі Meteoagent, який складає свій прогноз на основі супутникових систем NOAA, TESIS і наукових міжнародних метеорологічних лабораторій по всьому світу, нині, 10 січня, на Землі тримається середня магнітна буря в 4 бали. Вже 11 січня її потужність зменшиться. Проте у неділю, 12 січня, знову прогнозується "оранжевий" геомагнітний шторм.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в Україну повертаються морози. Місцями показники на термометрах опустяться до -11 градусів.