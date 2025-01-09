В Україну мчить похолодання. У деяких областях очікуються серйозні мінуси

Мінусові показники будуть переважно вночі

З 13 січня в Україні очікується суттєве зниження температури. Найхолодніше буде в Карпатському регіоні, де стовпчики термометрів опустяться до -7 градусів. На решті території температура триматиметься близько нуля, а на заході країни прогнозують незначні мінусові показники.

Згідно з погодними картами Ventuski, ще холодніше стане вночі 14 січня. У Карпатах похолодає до -11 градусів. Значне зниження температури торкнеться також Тернопільської, Чернівецької та Вінницької областей, де очікується до -7 градусів.

Удень 14 січня температура повітря коливатиметься близько нуля градусів, подекуди з невеликими мінусовими значеннями. Нічні години знову принесуть похолодання: у Карпатах до -6 градусів, а східні регіони України відчують морози від -3 до -5 градусів.

15 січня денна температура по всій країні триматиметься близько нульової позначки. Проте вже 16 січня холод посилиться на північних та південно-східних територіях, де прогнозують до -6 градусів. Карпатський регіон також залишатиметься у зоні низьких температур.

Також раніше "Телеграф" писав, що синоптики розповіли про погоду на найближчі дні. В Україні будуть майже весняні температури.