Церковне свято 10 січня: що не можна робити сьогодні, щоб не привернути неприємності

Цього дня віряни дотримуються деяких заборон

Цієї п’ятниці, 10 січня, православні християни та греко-католики вшановують пам'ять святителя Григорія Ніського — одного з видатних богословів IV століття, філософа та церковного діяча. Цього дня віряни дотримуються деяких заборон.

Святитель Григорій Ніський народився в Каппадокії (сучасна територія Туреччини) у родині, що відзначалася глибокою вірою. Він був братом Василія Великого та родичем святителя Григорія Богослова, разом з якими належав до Каппадокійської трійці — трьох видатних християнських богословів.

Григорій Ніський був єпископом міста Ніса. Його твори, присвячені богослов'ю, філософії та тлумаченню Святого Письма, зробили великий вплив на розвиток християнської думки. Він боровся проти аріанства — єресі, яка заперечувала божественність Ісуса Христа.

Традиції та прикмети 10 січня

У цей день віруючі моляться до святителя Григорія Ніського, просячи мудрості, духовного зміцнення та допомоги у вирішенні складних життєвих питань. Вшанування пам'яті святителя включає роздуми над його працями та розуміння християнських догматів. За традицією, 10 січня віруючі прагнуть допомогти нужденним, проявляючи любов та милосердя.

якщо 10 січня на небі яскраві зірки — очікуйте на гарний врожай;

тепла погода у цей день віщує ранню весну;

якщо дим із димаря піднімається прямо вгору — день буде морозним, а якщо стелиться по землі — очікується відлига.

Що не можна робити 10 січня

не можна лаятися та сваритися — це принесе недуги у ваш дім;

заборонено ворожити на майбутнє — так ви станете нещасними;

не варто виконувати важку фізичну працю — це день духовного зосередження, тому варто утриматися від важкої роботи.

Іменини 10 січня

Свої іменини в цей день відзначають Анатолій, Григорій, Макар, Павло, Петро.

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