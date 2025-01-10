Церковне свято 10 січня: що не можна робити сьогодні, щоб не привернути неприємності
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Цього дня віряни дотримуються деяких заборон
Цієї п’ятниці, 10 січня, православні християни та греко-католики вшановують пам'ять святителя Григорія Ніського — одного з видатних богословів IV століття, філософа та церковного діяча. Цього дня віряни дотримуються деяких заборон.
Святитель Григорій Ніський народився в Каппадокії (сучасна територія Туреччини) у родині, що відзначалася глибокою вірою. Він був братом Василія Великого та родичем святителя Григорія Богослова, разом з якими належав до Каппадокійської трійці — трьох видатних християнських богословів.
Григорій Ніський був єпископом міста Ніса. Його твори, присвячені богослов'ю, філософії та тлумаченню Святого Письма, зробили великий вплив на розвиток християнської думки. Він боровся проти аріанства — єресі, яка заперечувала божественність Ісуса Христа.
Традиції та прикмети 10 січня
У цей день віруючі моляться до святителя Григорія Ніського, просячи мудрості, духовного зміцнення та допомоги у вирішенні складних життєвих питань. Вшанування пам'яті святителя включає роздуми над його працями та розуміння християнських догматів. За традицією, 10 січня віруючі прагнуть допомогти нужденним, проявляючи любов та милосердя.
- якщо 10 січня на небі яскраві зірки — очікуйте на гарний врожай;
- тепла погода у цей день віщує ранню весну;
- якщо дим із димаря піднімається прямо вгору — день буде морозним, а якщо стелиться по землі — очікується відлига.
Що не можна робити 10 січня
- не можна лаятися та сваритися — це принесе недуги у ваш дім;
- заборонено ворожити на майбутнє — так ви станете нещасними;
- не варто виконувати важку фізичну працю — це день духовного зосередження, тому варто утриматися від важкої роботи.
Іменини 10 січня
Свої іменини в цей день відзначають Анатолій, Григорій, Макар, Павло, Петро.
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