Кот размером с ладонь жил в Китае – ученые нашли его останки в пещере, где жили люди (фото)

Миниатюрная кошка из Китая — самая маленькая найденная представительница рода кошачьих

Азия кроет в себе множество загадок. Недавно ученые обнаружили новый вид мурены, обитающей в пещерных реках. Сейчас же нашли ископаемые останки ранее неизвестного вида кошек.

Китайские ученые обнаружили в пещере Хуалундон останки самой маленькой кошки, жившей около 300 000 лет назад. Новый вид получил название Prionailurus kurteni и принадлежит к роду леопардовых кошек, которые до сих пор встречаются в Южной Азии.

Так могла выглядеть Prionailurus kurteni

Эта "кошечка карманного размера" могла уместиться на ладони, имея длину от 35-50 см (вместе с хвостом) и вес около 1 кг. Ее окаменелости сохранились благодаря защищенной среде пещеры, что является редкой находкой для этого рода, ведь их останки обычно быстро разрушаются в лесах.

Исследователи воспроизвели размеры животного из одного фрагмента нижней челюсти с двумя зубьями. Возможно, эта миниатюрная кошка проникла в пещеру, охотясь на грызунов, питавшихся остатками еды первых обитавших здесь людей.

Возможный вид и размеры кота основаны на найденном фрагменте челюсти

Prionailurus kurteni стала еще одной из семьи леопардовых кошек, которая сегодня имеет пять современных видов. Это открытие помогает лучше понять эволюцию и разнообразие этого рода в прошлом.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в Украине исчезает редкий вид лесных кошек. Также среди кандидатов на исчезновение – один из видов ежей.