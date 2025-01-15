Кот размером с ладонь жил в Китае – ученые нашли его останки в пещере, где жили люди (фото)
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Миниатюрная кошка из Китая — самая маленькая найденная представительница рода кошачьих
Азия кроет в себе множество загадок. Недавно ученые обнаружили новый вид мурены, обитающей в пещерных реках. Сейчас же нашли ископаемые останки ранее неизвестного вида кошек.
Китайские ученые обнаружили в пещере Хуалундон останки самой маленькой кошки, жившей около 300 000 лет назад. Новый вид получил название Prionailurus kurteni и принадлежит к роду леопардовых кошек, которые до сих пор встречаются в Южной Азии.
Эта "кошечка карманного размера" могла уместиться на ладони, имея длину от 35-50 см (вместе с хвостом) и вес около 1 кг. Ее окаменелости сохранились благодаря защищенной среде пещеры, что является редкой находкой для этого рода, ведь их останки обычно быстро разрушаются в лесах.
Исследователи воспроизвели размеры животного из одного фрагмента нижней челюсти с двумя зубьями. Возможно, эта миниатюрная кошка проникла в пещеру, охотясь на грызунов, питавшихся остатками еды первых обитавших здесь людей.
Prionailurus kurteni стала еще одной из семьи леопардовых кошек, которая сегодня имеет пять современных видов. Это открытие помогает лучше понять эволюцию и разнообразие этого рода в прошлом.
Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в Украине исчезает редкий вид лесных кошек. Также среди кандидатов на исчезновение – один из видов ежей.