В Україні продають кішку рідкісної породи за ціною невеликого будиночка (фото)

Такі коти отримали неофіційну назву "ведмеді" через схожість із плюшевими ведмедиками

У Києві продають кошеня британської золотистої шиншили, яке має унікальний відтінок шерсті та неймовірно яскраві очі. Просять за кошеня 6500 доларів США або 274 тисячі гривень.

Про це стало відомо з оголошення на популярній українській онлайн-платформі OLX. Цікаво, що за такі гроші можна купити двоповерховий будинок за 50 кілометрів від польського кордону з каміном та лазнею.

В оголошенні не вказано жодної додаткової інформації про кошеня. Відомо лише те, що продавець професійно займається розведенням котів породи британська золотиста шиншила.

Кошеня продається у Києві і за нього просять 6500 доларів США або 274 тисячі гривень.

Особливості цієї породи

Шиншили мають британське походження. Вперше ця порода була виведена у 80-х роках ХІХ століття в Англії. Золотисті шиншили з’явилися шляхом схрещування британської сріблястої та перської кішки із золотистим геном.

Кішок продовжували схрещувати, додаючи в породу кров кішок Таббі. Породний стандарт було затверджено лише 1980 року. Тоді й почалося масове розведення цих вихованців.

Британські золотисті шиншили бувають короткошерсті та довгошерсті. Кішки цієї породи дуже спокійні, не агресивні та розумні. Тварини не прагнуть постійних фізичних навантажень і ведуть розмірений, малоактивний спосіб життя.

Дуже прив’язані до господаря, але досить незалежні. Британські кішки відмінно ладнають з іншими свійськими тваринами, навіть із собаками. Це одна з найвихованіших порід, з легкістю привчається до кігтеточки та лотка.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що у Києві кота VIP-породи продають за 100 тисяч гривень. Батьків котика привезено з Іспанії. Власники переконані, що таких кошенят практично немає в Україні.