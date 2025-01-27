Не 21 день. Вчені порахували, скільки потрібно часу, щоб закріпилась нова звичка

Є способи пришвидшити процес

Ранкова зарядка, позитивне мислення та інші звички хоч і є корисними, але іноді впроваджуються в життя занадто повільно. Вчені розвінчали міф про те, що потрібен 21 день. Нові звички можуть почати формуватися в середньому за 59-66 днів, але іноді цей процес займає до 335 днів.

Такі висновки зробили австралійські дослідники з UniSA в першому систематичному огляді на цю тему. Це відкриття може стати основою для розробки ефективних підходів до зміцнення здорової поведінки та профілактики захворювань.

Дослідження, яке охопило понад 2600 учасників, показало також, що на формування звички впливають різні чинники:

Регулярність виконання нової діяльності.

Час, який приділяється практиці.

Рівень задоволення від процесу.

Є кілька загальних положень, які можуть прискорити впровадження нової звички в життя:

Додавання нової практики до вже наявного розпорядку (наприклад, ранкових справ) має значні шанси на успіх.

Ви з більшою ймовірністю дотримуєтеся нової звички, якщо вам подобається її виконувати.

Планування також є важливим. Щоб закріпити звичку, варто заздалегідь організувати умови для її виконання. Наприклад, розкласти спортивний одяг напередодні для ранкової прогулянки чи приготувати здоровий обід, який взяти із собою.

Раніше "Телеграф" розповідав про дослідження, як впливають тривалі стосунки на жінок та чоловіків. Вчені дійшли висновку, що самотнім жінкам краще ніж заміжнім, а от чоловікам — навпаки.