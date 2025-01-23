Жінкам краще без чоловіків, ніж навпаки: дослідження показало чому

Найбільше самотність б'є по молодих чоловіках

Самотні жінки, за даними дослідження психологів Університету Торонто, в середньому щасливіші, ніж самотні чоловіки. Висновки дослідження показують, що чоловіки можуть отримувати більше переваг у гетеронормативних романтичних стосунках, ніж жінки. Серед причин — більша залученість жінок в створення "родинного щастя".

Провідний автор дослідження, Елейн Хоан, доктор філософії, пояснює: "У гетеронормативних стосунках жінки зазвичай виконують більше емоційної та домашньої роботи, ніж їхні партнери. Крім того, їхнє сексуальне задоволення часто відходить на другий план через нерівний розподіл обов’язків".

Дослідження охопило майже 6000 дорослих, аналізуючи їхнє задоволення поточним статусом стосунків, якістю життя, сексуальним задоволенням і бажанням мати партнера. Результати показали, що жінки почуваються щасливішими без партнера: вони більш задоволені життям і сексуальним досвідом.

Жінки також мають переваги у самотньому житті, такі як мають більше соціальних зв’язків та часто є фінансово незалежними. Чоловіки, навпаки, частіше бояться самотності через соціальні очікування щодо їхньої "маскулінності".

Інші цікаві висновки, яких дійшли вчені:

Літні чоловіки щасливіші від довготривалої самотності порівняно з молодими.

Темношкірі самотні жінки мають більше бажання знайти партнера, ніж білі.

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