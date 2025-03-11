На його місці мав бути Держпром: як будували та який вигляд мав Головпоштамт у Харкові

Свого часу цю будівлю називали грандіозною

Сьогодні надіслати листа або посилку простіше, ніж будь-коли. Електронна пошта та месенджери дозволяють миттєво обмінюватися повідомленнями, а приватні служби доставки оперативно доставляють посилки до будь-якої точки світу. Але при цьому традиційна пошта, як і раніше, затребувана, і в кожному великому місті є свій головний поштамт. Ми вже розповідали про історію поштамту в Одесі, а тепер пропонуємо дізнатися, як будувалася головна поштова будівля Харкова.

Ще на початку XX століття при залізничному вокзалі Харкова діяло поштово-телеграфне відділення. Однак до 1920-х років технології обробки листів та посилок застаріли, а потік кореспонденції стрімко зростав.

Будівництво нового центру сортування та розподілу кореспонденції стало необхідністю. Спочатку на місці майбутнього поштамту планувалося звести Держпром, але його перенесли до центру міста. 1926 року було оголошено конкурс на проєкт нової будівлі на Привокзальній площі, який виграв професор Московського архітектурного інституту Пантелеймон Голосів. Але будівлю звели за проєктом іншого архітектора — Аркадія Мордвінова.

Будівництво поштамту. Фото: журнал "Екран" за 1929 р.

Перед початком будівництва радянські фахівці вивчали досвід поштових служб Швеції та Німеччини. Роботи стартували в 1927 році, але йшли непросто: ґрунти виявилися пухкими та вологими, тому в ґрунт довелося забити 660 паль. Проте будівництво велося ударними темпами. У процесі використовували передові на той час технології, в будівництві працювали понад 1300 людей.

Будівництво йшло непросто

У вересні 1930 року будівлю ввели в експлуатацію. Вона стала на той час найбільшим поштовим об’єктом України. Архітектурний стиль поштамту — конструктивізм, що відрізняється строгими та лаконічними формами. У ті роки його зовнішній вигляд здавався незвичайним і революційним.

Але головне нововведення полягало не у зовнішньому вигляді будівлі. Харківський поштамт був максимально механізований: поштова, посилальна та газетна служби розміщувалися на різних поверхах, сполучених системою підйомників та транспортних стрічок. Кореспонденцію між вокзалом та поштамтом перевозили спеціальні електровози через підземний тунель.

Крім робочих приміщень, у будівлі розмістили простору їдальню на 500 місць, зал засідань, який також використовувався як кінозал, душові.

Під час Другої світової війни місто було сильно зруйноване, постраждав і ансамбль Привокзальної площі. Головпоштамт відновили в 1950 році, а в наступні десятиліття поштова служба переїжджала в інші будівлі, наприклад, в будівлю нинішнього Будинку нерухомості.

До чемпіонату Європи з футболу 2012 року будівлю поштамту та навколишню територію було відреставровано: уклали плитку, замінили скління та оновили внутрішні приміщення. При цьому архітектурний вигляд будівлі зберегли. Деякі деталі, наприклад, невеликі балкончики у верхній частині вежі, вціліли. Існує легенда, що вони призначалися для поштових голубів, але швидше за все це просто гарна легенда. При цьому з будівлі зникли написи "Поштамт" та "Телефон", а також великий годинник.