Чому з'явились кучеряві люди: вчені пояснили походження зовнішніх рис

Швидкість впливу сонця та світла проявлялась раніше за тисячі років, зараз потрібні десятки років

Сонячне світло не тільки допомагає виробляти вітамін D чи робить шкіру засмаглою. Воно стало причиною змін рис обличчя у пращурів. Зокрема ознаками впливу сонця є не тільки колір шкіри, а й розмір очей та навіть кучерявість волосся.

Про це пише Livescience. Темна шкіра частина механізму — вона захищала від розщеплення вітаміну B9 та старіння шкіри. Волосся закучерявилось, на думку вчених, для того, щоб захистити людей від спекотного сонця. Кучері дають більший шар ізоляції, ніж пряме волосся.

Коли люди йшли із зон із сильним сонячним світлом та переселялись у помірні зони - шкіра ставала світлішою. На це знадобилось близько 40 тисяч років. При цьому світлий колір пропускає більше вітаміну D. Однак менше був і захист від УФ-випромінювання.

Сонячне світло також сприяло змінам в очах людини. Люди з високих широт мають менше захисного пігменту в райдужній оболонці. Вони також мають більші очні ямки (і, ймовірно, очні яблука), можливо, щоб пропускати більше світла.

Світло все ще змінює нас, стверджують вчені — через збільшення штучного освітлення, зір людей псується генетично. І відбувається ця еволюція значно швидше. Багато генів, пов’язаних з короткозорістю (міопією), стали більш поширеними лише за 25 років.

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