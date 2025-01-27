Не 21 день. Ученые посчитали, сколько нужно времени, чтобы закрепилась новая привычка

Есть способы ускорить процесс

Утренняя зарядка, положительное мышление и другие привычки хоть и полезны, но иногда внедряются в жизнь слишком медленно. Ученые развенчали миф о том, что нужен 21 день. Новые привычки могут начать формироваться в среднем за 59-66 дней, но иногда этот процесс занимает до 335 дней.

Такие выводы сделали австралийские исследователи UniSA в первом систематическом обзоре на эту тему. Это открытие может стать основой для разработки эффективных подходов к укреплению здорового поведения и профилактике заболеваний.

Исследование, охватившее более 2600 участников, показало также, что на формирование привычки влияют различные факторы:

Регулярность выполнения новой деятельности.

Время, которое уделяется практике.

Уровень удовольствия от процесса.

Есть несколько общих положений, которые могут ускорить внедрение новой привычки в жизнь:

Добавление новой практики к уже имеющемуся распорядку (например, утренним делам) имеет значительные шансы на успех.

Вы с большей вероятностью придерживаетесь новой привычки, если вам нравится ее выполнять.

Планирование также важно. Чтобы закрепить привычку, следует заранее организовать условия ее выполнения. К примеру, разложить спортивную одежду накануне для утренней прогулки или приготовить здоровый обед, который взять с собой.

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