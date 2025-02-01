Пластик у паливо: стартап в Мексиці добуває дизель та бензин з відходів

За тиждень машина може виробити 1350 літрів пального

Рівень забруднення пластиком океану і не тільки зростає постійно. Виробництво пластикових товарів перевищує 400 мільйонів тонн на рік. Стартап Petgas з Мексики пропонує інноваційне розв'язання проблеми пластикових відходів, перетворюючи їх на бензин, дизель, гас та парафін.

Про це пише АР. Petgas розробили спеціальну установку, яка застосовує метод піролізу — процес термічного розкладання пластику без доступу кисню. Це дозволяє отримувати різні види палива та кокс. У стартапі заявляють, що установка здатна за тиждень переробити до 1,5 тонни пластику та виробити 1350 літрів палива.

Хоча на початковому етапі процес потребує пропану для нагрівання, надалі система підтримує себе користуючись з газу, який утворюється під час піролізу. Компанія визнає, що використання отриманого палива супроводжується викидами CO₂. Проте вони наголошують, що паливо Petgas має нижчий вміст сірки та менший вплив на довкілля порівняно зі звичайними видами палива.

Раніше "Телеграф" розповідав, що мікропластик виявили в бутильованій воді. Вчені вже знаходять інноваційні рішення, які покликані прибрати з води мікропластик, адже він таким шляхом потрапляє в людське тіло і може викликати непередбачувані наслідки.