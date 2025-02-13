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Личинки в Марокко виростили маску на дупі лише для однієї цілі (фото, відео)

Автор
Галина Михайлова
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Личинка навіть відростила дихальні отвори ззаду
Личинка навіть відростила дихальні отвори ззаду. Фото Колаж Телеграфу

Личинки мух обманюють термітів, маскуючись під їхніх родичів

Іноді комахи змінюються дивним чином, що мати для себе комфортніші умови існування. Нове дослідження виявило унікальний випадок мімікрії серед комах: личинки гірських мух навчилися маскуватися під термітів, використовуючи свої дупи як фальшиві обличчя.

Дослідники виявили раніше невідомий вид личинок мух у горах Марокко. Вони помітили, що задня частина цих личинок нагадує голову терміта, що дозволяє їм безперешкодно проникати в термітники. Захисний механізм працює настільки добре, що терміти не лише не виганяють личинок, а навіть доглядають за ними.

Як відомо, терміти-солдати зазвичай миттєво знищують будь-яких непроханих гостей у колонії. Однак личинки мух Rhyncomya змогли розвинути низку унікальних пристосувань. Окрім фальшивого обличчя, вони також виробляють хімічні сполуки, що імітують запах термітів. Також личинки мали дихальні отвори, які були "очима термітів", а також органи чуття, що грали роль вусиків термітів.

Личинка мухи Rhyncomya
Задня частина личинки з дихальними отворами та "вусиками"
Личинка Rhyncomya та терміт
Терміт підгодовує личинку

Вчені випадково натрапили на цих дволиких личинок під час дослідження мурах у гірському масиві Анти-Атлас. Вони зібрали личинок разом із термітами й вивчили їх у лабораторії. На жаль, комахи не дожили до дорослого стану, тому поки неможливо з’ясувати, як виглядає доросла муха цього виду.

Відкриття відкриває нові горизонти у вивченні комах і їхньої здатності до маскування заради харчування та захисту в термітнику. Вчені продовжують дослідження, щоб краще зрозуміти, як еволюція сприяла такій унікальній адаптації.

Раніше "Телеграф" розповідав, що у Флориді зловили самця пуми рідкісного виду, який був більший за раніше відомих особин. Цих пум або ж флоридських пантер ледь не знищили в 70-х.

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#Марокко #Наука #Комахи