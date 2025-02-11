Людські зуби виростили у роті свині: вчені пояснили, навіщо це потрібно

Технологія має значний потенціал

Як відомо, у людей лише два набори зубів (молочні та постійні), що нерідко створює проблеми у дорослому житті та змушує відвідувати стоматологів. Проте нові дослідження свідчать, що зуби можна як імплантувати, а й виростити.

Вчені навіть змогли на практиці виростити людські зуби (ну майже) у роті свині. Дослідження оприлюднено у журналі Stem Cells Translational Medicine.

Проблема сучасних імплантів зводиться до того, що їх треба з'єднувати безпосередньо з кісткою, що може спричинити її пошкодження та призвести до виникнення запальних процесів. При цьому вони служать приблизно 15 років, після чого їх треба міняти.

У новому експерименті вчені взяли зачатки зубів свині та видалили з них всі клітини, залишивши лише "каркас" (позаклітинний матрикс). Потім туди додали клітини пульпи людини, клітини зубних зачатків свиней та клітини судин людини, які мають сформувати основу зуба, його емаль та внутрішні судини.

Отриману конструкцію помістили у спеціальний "інкубатор", щоб клітини прижилися, а потім пересадили в нижню щелепу мінісвиней. Цих тварин обрали тому, що їхня щелепа схожа на людську.

Шістьом дворічним свиням видалили хірургічним шляхом їхні треті різці та перші премоляри. Раніше експерименти проводилися на молодших особинах, але тоді ріст своїх зубів міг зашкодити імплантованим. Оскільки у дорослих тварин зуби вже сформувалися, то такої проблеми не було.

У поточному експерименті зуби починали формуватися лише в 50% випадків, що дуже хороший показник як для ранніх випробувань. Отримані структури дуже нагадували справжній зуб, з живими тканинами і були з’єднані з кісткою природним чином.

Але є й проблеми. Наприклад, не всі зачатки починають формування, розмір виявився меншим, ніж у природного людського зуба, а деякі тканини не формувалися як слід. Тому поки що немає впевненості, що вони змогли б бути використані за призначенням.

Однак варто пам’ятати, що ця технологія надто "сира", щоб говорити про її ефективність. Однак головний висновок можна зробити вже зараз — виростити новий зуб реально, і це може змінити стоматологію у майбутньому.

Як відомо, останніми роками, вчені помітно просунулися у технологіях зміни властивостей живих клітин. Наприклад, нещодавно вони навчили клітини хом’яка харчуватися сонячним світлом.