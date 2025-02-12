Самці японських паличників перестали брати участь у розмноженні: самки тепер роблять все самі

"Життя завжди знайде шлях"

Для того, щоб отримати потомство більшості тварин, необхідні самець і самка, проте бувають і більш ексцентричні способи. Наприклад, партеногенез передбачає, що самка по суті клонує себе. Це вже звучить дивно, але може бути ще дивніше.

Наприклад, вид японських паличників Ramulus mikado розмножується партеногенезом, але самці там теж існують. Дослідження від 2025 року, оприлюднене в журналі Ecology, покликане детальніше поглянути на цих комах і зрозуміти, що у них взагалі відбувається.

Вченим відомо, що самка цього виду відкладає яйця, з яких з’являється генетично майже ідентичне потомство. Однак у деяких випадках замість самок народжуються самці. Хоча цей вид є найпоширенішим паличником Японії, але за весь час спостереження вчені знайшли лише близько десятка самців (тобто це майже як зустріти єдинорога).

Перевага партеногенезу є очевидною в короткостроковій перспективі — не потрібно шукати партнерів і можна дуже швидко збільшити чисельність свого виду. Однак у довгостроковій перспективі це веде до накопичення шкідливих мутацій і може навіть призвести до вимирання через нездатність гнучко адаптуватися до нових умов. Тому рідкісні генетичні збої, що призводять до появи самців, могли б бути еволюційним "запобіжником", який дозволив би обмінюватися генами.

Однак у випадку Ramulus mikado шансів, схоже, немає. Знайшовши одного живого самця, вчені пустили його до самок і виявили, що він виявляє типову шлюбну поведінку і навіть намагався спаритися. Однак у потомства ДНК від самця виявлено не було.

Провівши детальне вивчення ще шести мертвих самців, дослідники зазначили, що деякі з них мають повноцінну репродуктивну систему, але формування дорослих сперматозоїдів не відбувалося. У ще одного виявили ознаки наявності яєчників з яйцеклітинами, що могло бути ознакою гермафродитизму.

Дослідження самок теж показало, що вони мають повноцінну, але атрофовану репродуктивну систему. Тобто навіть у разі успішного спарювання, потомства не могло б бути в принципі.

У R. mikado немає споріднених видів у Японії, а тому без припливу свіжих генів та відсутності можливості розмножуватися з представниками свого виду, самкам тепер доводиться брати відповідальність за збереження виду у свої тендітні лапки. При тому, схоже, що у виду вже відключилося дуже багато генів, через що повернення до статевого розмноження у них, швидше за все, вже не відбудеться. Тому можна сказати, що він знаходиться в еволюційному глухому куті, з якого немає шляху назад.

Що стосується самців, то вчені схиляються до варіанта, що вони з’являються внаслідок деякого "збою" або виникнення випадкових мутацій. Хоча поки що не виключається і варіант про те, що це якийсь еволюційний рудимент, який зникне в майбутньому сам собою.

Цікаво, що вигляд навіть у такому стані міг проіснувати сотні тисяч років. Схоже, що "життя знайшло шлях" попри всі виклики.

Різниця між самкою (ліворуч) та самцем (праворуч)

Як повідомлялося раніше, партеногенез було виявлено у куницевих акул. Принаймні одна самка змогла завести потомство навіть перебуваючи в акваріумі на самоті.