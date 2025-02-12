У Флориді зловили найважчу пуму за всю історію спостережень: цих тварин залишилось надзвичайно мало (фото)

Тварини ледь не зникли в 70-х

Вчені в різних країнах намагаються відновити вимираючі види своєї місцевості. Одна з частин роботи — контроль популяції. Співробітники Флоридської комісії з охорони риби та дикої природи (FWC) зловили і наділи нашийник на найважчу флоридську пантеру з будь-коли зареєстрованих.

Дорослий самець хижака важив 75 кг, що перевищує середню вагу цих тварин. Самці флоридської пантери (Puma concolor coryi) зазвичай важать від 145 до 72 кг, а самиці – від 32 до 45 кг.

Під час планового моніторингу популяції пантеру ввели у стан седації, провели ветеринарний огляд та взяли зразки для генетичного аналізу, після чого випустили назад у природне середовище. Цей захід є частиною довгострокової дослідницької програми, яка відстежує переміщення, стан здоров'я та динаміку популяції пантер.

Флоридська пантера повернулась в природнє середовище

Пантеру (пуму) оглянули під седацією

Флоридська пантера (пума) — вид відновлюється після того, як ледь не зник

Флоридська пантера є зникаючим підвидом пуми. Колись її ареал простягався від Флориди до Луїзіани та Арканзасу, але через масове полювання популяція значно скоротилася. За даними Національної федерації дикої природи (NWF), сьогодні цей вид можна зустріти лише на південному заході Флориди, де він мешкає в заболочених місцевостях, густих лісах та пальмових заростях.

Пуму складно помітити в джунглях

Попри статус офіційного талісмана Флориди, у дикій природі залишилося лише від 120 до 230 особин цих рідкісних хижаків. В 70-ті роки через полювання кількість зменшувалась до 20 особин.

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