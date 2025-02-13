Личинки в Марокко вырастили маску на заднице только для одной цели (фото, видео)

Личинки мух обманывают термитов, маскируясь под их родственников

Иногда насекомые меняются странным образом, что создать для себя более комфортные условия существования. Новое исследование выявило уникальный случай мимикрии среди насекомых: личинки горных мух научились маскироваться под термитом, используя свои задницы как фальшивые лица.

Исследователи обнаружили ранее неизвестный вид личинок мух в горах Марокко. Они заметили, что задняя часть этих личинок напоминает голову термита, что позволяет им беспрепятственно проникать в термитники. Защитный механизм работает настолько хорошо, что термиты не только не изгоняют личинок, но даже ухаживают за ними.

Как известно, термиты-солдаты обычно мгновенно уничтожают любых незваных гостей в колонии. Однако личинки мух Rhyncomya смогли развить целый ряд уникальных приспособлений. Кроме фальшивого лица они также производят химические соединения, имитирующие запах термитов. Также личинки имели дыхательные отверстия, которые были "глазами термитов", и органы чувств, игравшие роль усиков термитов.

Задняя часть личинки с дыхательными отверстиями и "усиками"

Термит подкармливает личинку

Ученые случайно наткнулись на этих двуликих личинок при исследовании муравьев в горном массиве Анти-Атлас. Они собрали личинок вместе с термитами и изучили их в лаборатории. К сожалению, насекомые не дожили до взрослого состояния, поэтому пока невозможно выяснить, как выглядит взрослая муха этого вида.

Открытие открывает новые горизонты в изучении насекомых и их способности маскировать ради питания и защиты в термитнике. Ученые продолжают исследование, чтобы лучше понять, как эволюция способствовала такой уникальной адаптации.

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