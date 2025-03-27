Солнечный ветер подпитал магнитную бурю. Продлится ли шторм до конца марта

На обновленном графике есть "красные" и "оранжевые" дни

"Красная" магнитная буря держится на Земле. Прогнозируемая сила шторма в эти дни не должна была превысить 5 баллов, однако солнечный ветер подпитал его. Астросиноптики рассказали, утихнет ли высокая геомагнитная активность в конце этой недели.

Ученые на сайте исследования космической погоды Spaceweather говорят, что 27 марта вокруг нашей планеты кружит солнечный ветер, который вырывается из гигантской дыры в атмосфере светила. Он может стать причиной магнитной бури класса G1, то есть незначительной или G2, — умеренной.

Магнитные бури на Земле на протяжении 27-30 марта 2025 года

Согласно обновленному графику геомагнитных штормов на сайте Meteoagent, который составляет свой прогноз на основе спутниковых систем NOAA, TESIS и научных международных метеорологических лабораторий по всему миру, в четверг, 27 марта, на Земле держится магнитная буря в 6 баллов. Уже 28 и 29 марта сила опустится до 4 баллов, то есть ожидается средний шторм.

В воскресенье, 30 марта, ожидается низкая солнечная активность.

Напомним, еще в среду, 26 марта, ученые ожидали, что 27 марта будет 5-балльная магнитная буря. Однако ее сила выросла до 6 баллов.

Ранее "Телеграф" писал о погоде в Украине в конце марта. Синоптики рассказали, кому достанутся дожди, а кому — до +20 градусов тепла.