Кінець березня погодою не порадує. Коли і де чекати дощів (карта)

Температура повітря в більшості регіонів буде досить високою

Дощі прийшли в Україну та триматимуться протягом кількох днів з невеликими перервами. В неділю, 30 березня, очікуються рясні опади.

Про це свідчить прогноз сайту ventusky. За його даними, дощитиме на переважній частині країни, особливо сильні опади прогнозуються у східній частині України.

Дощі 30 березня прогнозують також в Українському гідрометцентрі. Опади різної сили очікуються по всій країні. Водночас проглядатиме сонце — буде хмарно с проясненнями. За прогнозами синоптиків, вночі стовпчики термометрів покажуть 2-12 градусів із позначкою "плюс". В денні години очікується від +6 градусів (на півночі) до 19 градусів тепла на півдні.

Раніше "Телеграф" детально розповідав про погоду у вихідні 29-30 березня. За прогнозами синоптиків, вони будуть дощовими та вітряними. Проте температурний фон прогнозується високим, особливо в південній частині України. Там у суботу-неділю сонце пригріє аж до 20 градусів вище нуля. В решті регіонів прогнозується свіжіша погода. Ночі в Україні ще прохолодні.