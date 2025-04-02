Трирічна дитина знайшла тисячолітній єгипетський амулет (фото, відео)

У Тель-Азеці знайшли 3 800-річного єгипетського скарабя, що свідчить про культурні зв’язки між Стародавнім Єгиптом і Ханааном

Іноді навіть діти можуть знайти сліди історії стародавнього Єгипту. Так сталось в Ізраїлі, коли трирічна Зів Ніцан під час сімейної прогулянки біля Тель-Азека, випадково знайшла древній амулет. Він зроблений у вигляді скарабея із печаткою, вік знахідки — приблизно 3800 років.

Автентичність підтвердили в Управлінні старожитностей Ізраїлю. Там визначили, що знайдений артефакт – це не просто камінь, а скарабей з епохи середнього бронзового віку. Такі амулети були надзвичайно поширені в Єгипті: їх використовували як печатки, прикраси і навіть обереги. Стародавні єгиптяни вважали скарабея втіленням бога-творця Хепрі – сонячного божества, що щоранку "відроджувало" сонце. Археологи вважають, що амулет, знайдений Зів міг належати знатній особі або бути частиною храмового ритуалу.

Давній Єгипет на землях Ханаану

Знахідку визнали важливим історичним артефактом, який підтверджує вплив єгипетської культури на Ханаан у ті часи. Місце, де був знайдений артефакт також не просте — саме тут, згідно з Біблією, відбулася легендарна битва між Давидом і Голіафом.

Стародавній амулет вражає майстерністю виконання печатки

Тепер скарабей стане частиною виставки до свята Песах, де його покажуть поруч з іншими стародавніми артефактами з Єгипту та Ханаану: печатками фараонів, статуями богів та культовими посудинами. Маленька Зів та її родина отримали офіційну подяку за знахідку.

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