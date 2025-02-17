Як пахне давнина: вчені розповіли про запах єгипетських мумій

Відповідь на запитання вимагала кропіткої роботи та чотирьох методів вивчення

Життя вчених завжди переповнене пошуками відповідей на важливі питання, які турбують уми людства. Вам було цікаво дізнатися, як пахнуть єгипетські мумії? Навіть якщо ні, то вони дізналися все одно.

При цьому питання може виявитися складнішим, ніж здається на перший погляд. Дослідження було оприлюднено у Journal of the American Chemical Society у лютому 2025 року.

Якщо виникло питання "а чому їх просто не понюхати?", то, по-перше, деякі запахи могли додатися внаслідок повільного процесу розкладання, а деякі після внесення консервантів вже в музеях. А по-друге — так, експерти їх понюхали.

За словами дослідників, експерти описали запахи, як "деревний", "пряний", "солодкий" і рідше, як "трав’яний".

Крім того, було проведено аналіз летких органічних сполук, а також мікробіологічний аналіз. На додаток вчені перевірили музейний архів і з’ясували, що деякі мумії для збереження були оброблені натуральними маслами.

Зрештою всі леткі частинки були поділені на чотири категорії:

Матеріали муміфікації, які використовувалися давніми єгиптянами. Зокрема до цієї категорії були віднесені запахи кедра, ялівцю, ладану та мирри. Деякі з них згодом деградували та утворили нові сполуки з новим запахом.

Матеріали консервації, які були внесені вже до музею та певною мірою вплинули на запах. До них відносяться олії та пестициди із запахами гвоздики, лимона, базиліка та кориці.

Продукти розкладання, що з’явилися внаслідок дії бактерій та грибків. До них відносяться гексанон, гептанон та терпени, які можуть змінювати запах у бік більш згірклого, мильного або земляного.

Синтетичні пестициди без запаху. Хоча їхнє використання не було задокументовано, але їх виявили у деяких муміях.

Крім того, вчені змогли сказати, що у мумій з часів Нового царства (1550-1070 років до н.е.) використовувалися складніші рецепти для муміфікації через ширший набір ароматичних сполук. А ось у мумій Пізнього періоду (664-332 років до н.е.) виявлені схожі запахи, що може говорити про те, що у єгиптян на той час була єдина техніка муміфікації.

Хоча дослідження може здатися дивним, але, можливо, це допоможе більш точно відтворити атмосферу минулого для відвідувачів музеїв.

Як повідомлялося раніше, археологи в Нідерландах змогли виявити язичницьке місце поклоніння, в якому приносили жертву "диявольські гроші". Знахідка цінна не тільки тим, що проливає світло на життя людей, які жили в тому регіоні в дохристиянські часи, а й, можливо, показує зміну епох.