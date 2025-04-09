Українці мають шанс побачити два зорепада одразу: коли дивитись

Один із зорепадів, які можна побачити в квітні, входить у перелік найяскравіших у році

У 2025 році на початку було не так багато яскравих зорепадів. Метеорний потік Ліриди може виправити ситуацію. У 2025 році метеорний потік Ліриди буде активним з 16 по 25 квітня і досягне піку в ніч на 22 квітня. Проте він може бути на небі не один. Існує ще один метеорний потік, Ета-Акваріди, який збігається з Ліридами. Ета-Акваріди починаються з 19 квітня по 28 травня 2025 року, а пік – 5 травня.

Що відомо про Ліриди

Метеорний потік Ліріди є одним із найдавніших зареєстрованих метеорних потоків, перші спостереження якого датуються 687 роком до нашої ери. Він пов’язаний з довгоперіодичною кометою C/1861 G1 Thatcher і відомий своїми швидкими та яскравими метеорами. Ліриди відрізняються певною невловимістю. Метеорний потік може бути надзвичайно яскравим, але тривати усього кілька годин. Найкращий час для того, щоб побачити зорепад — години між заходом місяця та світанком. В Північній півкулі, де розташована Україна, його має бути гарно видно.

Що відомо про Ета-Акваріди

Метеорний потік Ета-Акварід навпаки, буде краще видно в Південній півкули, проте і українці можуть побачити його ближче до світанку. Цей потік не виходить, на відміну від Лірид, у перелік найяскравіших. Це помірно активний метеорний потік, пов'язаний з кометою Галлея.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що на титул нового найстарішого довгожителя планети в квітні претендують одразу два чоловіки. Їм 125 та 140 років.