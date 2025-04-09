У украинцев есть шанс увидеть два звездопада сразу: когда смотреть

Один из звездопадов, которые можно увидеть в апреле, входит в список самых ярких в году

В 2025 году в начале было не так много ярких звездопадов. Метеорный поток Лириды может поправить ситуацию. В 2025 году метеорный поток Лириды будет активным с 16 по 25 апреля и достигнет пика в ночь на 22 апреля. Однако он может быть на небе не один. Существует еще один метеорный поток, Эта-Акварида, совпадающий с Лиридами. Эта-Аквариды начинаются с 19 апреля по 28 мая 2025 года, а пик – 5 мая.

Что известно о Лиридах

Метеорный поток Лириды является одним из самых древних зарегистрированных метеорных потоков, первые наблюдения которого датируются 687 годом до нашей эры. Он связан с долгопериодической кометой C/1861 G1 Thatcher и известен своими быстрыми и яркими метеорами. Лириды отличаются определенной неуловимостью. Метеорный поток может быть очень ярким, но длиться всего несколько часов. Лучшее время для того, чтобы увидеть звездопад — часы между закатом луны и рассветом. В Северном полушарии, где расположена Украина, его должно быть хорошо видно.

Что известно об Эта-Аквариде

Метеорный поток Эта-Акварид наоборот, будет лучше виден в Южном полушарии, однако и украинцы могут увидеть его ближе к рассвету. Этот поток не выходит, в отличие от Лирид, в список самых ярких. Это умеренно активный метеорный поток, связанный с кометой Галлея.

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