У космосі вибухнула чергова дорога іграшка Ілона Маска (відео)

Вартість ракети Starship тримають в секреті, проте вона точно коштує понад 10 мільйонів доларів

Космічний корабель Starship компанії SpaceX, що належить Ілону Маску, вибухнув під час випробувального польоту. Це стало другою поспіль невдачею з початку року для ракетної програми Маска для Марсу.

Космічний корабель SpaceX Starship вибухнув у космосі 6 березня за кілька хвилин після старту з Техасу, пише Reuters. В деяких районах Флориди через це було призупинене авіасполучення.

В мережі з'явилися відео вогняних уламків, що пролітають у сутінковому небі поблизу південної Флориди та Багамських островів після того, як Starship розпався в космосі. Це сталося невдовзі після того, як корабель почав неконтрольоване обертання з відключеними двигунами.

За кілька хвилин після старту дві частини ракети розділилися за планом. Надважкий прискорювач повернувся на землю, в повітрі його спіймав кран SpaceX, так звані "гігантські механічні руки" пускової вежі.

Корабель Starship приблизно через вісім хвилин втратив стабільність, двигуни припинили роботу. Зв’язок з апаратом урвався незадовго до його руйнування.

Невдовзі SpaceX повідомив, що корабель Starship розвалився. У компанії уточнили, що Starship зазнав "енергетичної події" в кормовій частині, яка призвела до втрати кількох двигунів. Там наголосили, що серед уламків не було токсичних матеріалів. Це вже восьме випробування Starship, попереднє також зазнало невдачі.

Як повідомляв "Телеграф", 17 січня SpaceX також втратила космічний корабель Starship під час сьомого тестового польоту. Зв'язок із кораблем перервався через 9 хвилин після старту.