Зелень пахнутиме, ніби щойно з грядки: простий трюк, який збереже її колір і смак (відео)

Заморожена зелень — справжній порятунок для тих, хто любить додавати до страв аромат літа навіть у холодний сезон.

Коли свіжа зелень на прилавках коштує дорого, а виглядає вже не так привабливо, домашні заготовки стають і вигідним, і смачним рішенням. Проте не кожна спроба завершується успіхом: іноді після розморожування зелень темніє, втрачає форму і перетворюється на мляву, безбарвну масу. Причина цього проста — неправильна підготовка до заморозки. Як правильно заморозити зелень розповіли на TikTok-сторінці "tanya_akopyan".

Насамперед зелень потрібно ретельно перебрати: видалити пожовклі листочки, товсті стебла, залишки ґрунту. Далі — обов’язкове миття в холодній воді, яке видаляє пил і дрібні частинки землі. Але головне — дати зелені добре обсохнути. Саме надлишок вологи є головним ворогом, адже при заморожуванні вода перетворюється на лід, руйнуючи клітини рослин. У результаті навіть найсвіжіший кріп або петрушка після розморожування втрачають текстуру й аромат. Тому після миття зелень розкладають на рушнику, злегка промокають і залишають на 10–15 хвилин, щоб вона стала абсолютно сухою.

Далі все залежить від того, як саме планується використовувати заморожену зелень. Якщо вона потрібна для супів, рагу чи соусів, найзручнішим буде спосіб із формами для льоду. Подрібнену зелень рівномірно розкладають у комірки, а потім заливають невеликою кількістю води або оливкової олії. Вода допоможе зберегти природний колір, а олія — аромат. Коли кубики застигнуть, їх перекладають у герметичний пакет або контейнер. Такий формат зручний тим, що кожен кубик — це готова порція, яку легко додати до гарячої страви без попереднього розморожування.

Ще один варіант — розкласти зелень невеликими порціями у пакети для заморозки. Важливо витиснути з них повітря, щоб уникнути обмерзання, і підписати кожен пакет — це допоможе не плутати петрушку з кінзою чи базиліком. До речі, фахівці радять не змішувати різні види зелені в одній упаковці. У кожної — свій аромат, і при тривалому зберіганні вони можуть взаємно перебивати одне одного.

Навіть узимку достатньо дістати кілька кубиків або жменьку ароматного листя, щоб звичайна страва заграла новими відтінками смаку. Цей простий метод не лише економить гроші, а й дозволяє раціонально використовувати літній урожай. Правильно заморожена зелень — це спосіб продовжити сезон свіжості, коли за вікном сніг, а на кухні пахне свіжим кропом і теплом.