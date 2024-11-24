Виступала за відновлення СРСР та двічі балотувалась у президенти: як виглядала у молодості комуністка Вітренко

Жінка проживає в Росії та веде антиукраїнську пропаганду

Наталія Вітренко — проросійська політикиня, колишня народна депутатка, лідерка Прогресивної соціалістичної партії України. Вона відзначилась своїми антиукраїнськими поглядами, виступаючи за відновлення Радянського Союзу та комуністичного ладу.

"Телеграф" розповість про діяльність екснардепки та покаже, якою вона була у молодості.

Наталія Вітренко у молодості

Жінка народилась у 1951 році в Києві. Певний час жила на Донеччині через роботу своєї мами, яка була викладачкою "наукового комунізму". Тоді як батьком був військовим журналістом.

Фото з мережі

Навчалась на обліковця у Київському інституті народного господарства. Коли здобувала вищу освіту, то входила до комсомолу та займалась науковою діяльністю. У 1974 році Вітренко вступила до Комуністичної партії.

Певний час працювала науковою співробітницею Держплану УРСР, а також в Академії будівництва України. Захистила кандидатську на тему "Регіональні проблеми розвитку соціальної інфраструктури".

Вітренко створювала програмні документи та журнал Соціалістичної партії України. Активно виступала за відновлення Радянського Союзу. У 1994 році Вітренко стала народним депутатом Соціалістичної партії України. Жінка підтримувала запровадження двома офіційними мовами українську та російську, подвійне громадянство та була проти приватної власності.

У 1998 році знову потрапила до парламенту, але вже від Прогресивної соціалістичної партії. Пізніше мала суперечки з колегами, тому й однойменна фракція цієї партії розпалась. Під час виборчої кампанії на чиновницю скоїли замах у Кривому Розі. Політикиня та ще 45 осіб отримали поранення.

У 1999 році Вітренко подала кандидатуру на посаду президента. Тоді вона отримала 10,97 % голосів та стала першою жінкою в Україні, яка балотується на цю посаду. У 2004 році вдруге йшла у президенти, однак посіла 5-те місце у рейтингу після Ющенка, Януковича, Мороза і Симоненка.

Чиновниця критикувала Помаранчеву революцію. Також отримувала звинувачення від окремих політиків у тому, що її виборчу кампанію фінансували російські кримінальні угрупування.

У 2014 році Вітренко організовувала "референдум" у Слов'янську, чи довіряють місцеві новій владі у Києві. Більшість нібито відповіла негативно. Після цього у місті активізувалися сепаратисти, яких фінансувала Росія.

Згодом СБУ оголосила підозру Вітренко у сепаратизмі. Громадська організація "Дар життя", яку очолювала екснардепка, надсилала кошти Фонду підтримки співвітчизників за кордоном у Росії. Їх перераховували на фінансування псевдореспублік "ЛДНР".

Де зараз Наталія Вітренко

Екснардепка продовжує вести пропагандистську діяльність. Вона розповідала, що "нацизм підняв голову в Україні" та звинувачувала у війні, розпочатій Росією, США та Велику Британію.

Вітренко не розуміла, чому люди виїжджають з міст, які Росія збиралась окупувати. До того ж не засуджувала країну-окупантку за страшні злочини проти українського народу.

Скриншот з відео

Ймовірно, колишня чиновниця живе зараз у Росії, де поширює антиукраїнську пропаганду. У 2022 році в Україні заборонили політичну силу Вітренко — Прогресивну соціалістичну партію України.

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