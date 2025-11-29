Натуральний або підроблений: як правильно вибрати сир, прості правила

Справжній натуральний сир не повинен мати штучних добавок

Далеко не кожен продукт, який називають "сиром", насправді ним є. Намагаючись зменшити витрати або штучно збільшивши термін зберігання, виробники можуть додавати до нього різні консерванти, ароматизатори, емульгатори або стабілізатори.

"Сирний продукт" від натурального сиру відрізнити цілком реально. Який "псевдосир" купувати не варто, пише OBOZ.UA.

Що потрібно знати

Довгий термін придатності свідчить про консерванти

Твердий сир може залишатись свіжим до двох тижнів

Найкраще купувати невеликі порції сиру

Ненатуральний сир: як відрізнити

Сир

У натуральному продукті мають бути тільки молоко, закваска, сіль та ферменти. Якщо склад присутні інші підозрілі інгредієнти, це сигналізує про те, що сир може бути "фейковим". Показником того, що продукт має ознаку підробки, є занадто гладка, пластикоподібна структура або неприродно яскравий колір. Натуральний сир має м’який кремовий відтінок, може бути трохи нерівним на зрізі.

Сир не повинен мати неприродно різкого запаху або тим більше віддавати маргарином. Крім того, справжній сир не повинен прилипати до ножа та залишати за собою жирну плівку. Маркуванням "сирний продукт" виробник показує, що у сирі є рослинний жир, тому смакові якості такого продукту гірші.

Зберігання

У сира багато видів

Натуральний сир не може зберігатися місяцями і якщо термін придатності занадто великий, це прямий доказ того, що продукт містить деякі добавки. Найкраще буде купувати невеликі порції та зберігати сир у холодильнику, у харчовій плівці чи пергаменті. При цьому тверді сорти можуть залишатись свіжими до двох тижнів, а м’які краще вживати протягом декількох днів після відкриття.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що один із популярних видів сиру не можна вживати дітям та людям з певною алергією. Його зазвичай використовують необробленим, що може бути небезпечно.