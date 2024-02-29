Вороги дійдуть до Берліна? У Німеччині створили новий сценарій нападу на НАТО

План не передбачає перемогу Альянсу

Уряд Німеччини підготував новий документ, в якому описують сценарій початку війни між НАТО та неназваним агресором. Втім, там не приховували, що він був підготовлений з урахуванням досвіду російського вторгнення в Україну

Про це повідомляє видання "Європейська правда", яке отримало можливість ознайомитися з документом. Його автори бачать, що сучасні бойові дії поєднують класичні та неконвенційні операції, на кшталт кампаній з дезінформації та кібератак.

Зокрема вони описали один із варіантів розвитку подій під час конфлікту, розділивши його на чотири фази:

гібридна агресія із застосуванням шпигунства, кібератак та диверсій на критично важливих об’єктах. Вона триває протягом кількох років і визначити, хто виступає агресором відразу неможливо;

розгортання військ агресора на східному кордоні НАТО та розгортання військ Альянсу у відповідь. Ця фаза повинна тривати кілька місяців, а гібридний вплив у цей час має стати інтенсивнішим і менш прихованим;

відкрита агресія проти НАТО, включаючи атаки на територію Німеччини із застосуванням конвенційних та неконвенційних засобів ураження. Вона має тривати щонайменше рік;

прорив оборонних ліній НАТО та прорив агресора на територію Німеччини, що супроводжується активним протистоянням у космосі. Остання фаза передбачає припинення вогню за кілька місяців.

Автори доповіді наголошують, що це лише один із багатьох сценаріїв вторгнення, але пропонує використовувати його як основу для побудови концепції цивільного захисту та моделювання додаткових сценаріїв для більш ефективної боротьби з агресором.

Як повідомлялося раніше, у січні у ЗМІ вже з’являвся документ німецької армії, в якому розглядається сценарій початку повномасштабної війни між Росією та НАТО у 2024-25 роках. Пізніше в Берліні повідомили, що розглядають різні варіанти, навіть якщо вважають їх "вкрай малоймовірними".