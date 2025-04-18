Принесіть додому 12 свічок: що потрібно обов’язково зробити у Страсну п’ятницю, а від чого - відмовитися

18 квітня християни згадують велику жертву Ісуса Христа

Сьогодні, 18 квітня, православні віряни та греко-католики зустрічають п’ятий день Страсного тижня — Велику (Страсну) п’ятницю. Цей день посідає особливе місце у церковному календарі та вважається одним зі значних.

Страсна п’ятниця — найскорботніша для християн. Цього дня Ісус Христос був розіп’ятий на хресті та помер, щоб спокутувати гріхи всього людства. Назва "Страсна п’ятниця" походить від латинського слова passio, що означає "страждання". Воно відбиває ті страждання, які зазнав Син Божий.

Що можна робити у Страсну п’ятницю 2025

У п’ятницю перед Великоднем існує безліч звичаїв. Наприклад, цього дня важливо відвідати церкву. У храмах відбуваються три головні богослужіння: Утреня, Царські години і Велика вечірня з малим повечір'ям.

Під час Утрені, яка проходить увечері у Великий четвер, читаються 12 євангельських уривків, які розповідають про страждання Ісуса Христа. У Царські години триває читання розповідей від усіх чотирьох євангелістів. Велику вечірню присвячено подіям п’ятниці, які описані в Євангелії.

У цей день також відбувається винесення плащаниці з вівтаря до центру храму. При цьому виконується канон "Про розп’яття Господа". Плащаниця залишається у храмі три дні, а перед великоднім хресним ходом її повертають до вівтаря — за кілька хвилин до початку служби.

Згідно з народними повір’ями, 12 свічок, запалених на богослужінні у Страсну п’ятницю, треба принести додому. Вважається, що вони принесуть у родину удачу та добробут.

У Страсну п’ятницю християни також проводять день у молитвах, розмірковують про свої вчинки та каються у скоєному. Сприятливий день, щоб допомогти нужденним.

Страсна п’ятниця: що не можна робити 18 квітня

Утримайтеся від усіх домашніх справ, господарських робіт на городі.

Шиття, вишивання, в’язання – це все під забороною.

Будь-які розваги теж під суворою забороною. Особливо недоречно сміятися та співати.

Найголовніша заборона – вживання їжі. Віряни продовжують обмежувати себе в їжі у Великий піст, який закінчиться лише з настанням світлого Великодня.

День Страсної п’ятниці – найсуворіший. Проте тим християнам, кому важко дотримуватись голодування, можна трохи перекусити — хлібом і водою чи овочами, фруктами, сухофруктами чи горіхами, але тільки після винесення Плащаниці. Раніше ми писали детальніше про заборону на їжу у Страсну п’ятницю.