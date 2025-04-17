З ножем напали на відомого українського журналіста. Він потрапив до лікарні

Його госпіталізували у тяжкому стані

Увечері 16 квітня стався зухвалий напад на Юрія Макарова — виконавчого продюсера Суспільного Мовлення та одного з найвідоміших українських журналістів. Невідомий зловмисник наніс йому ножове поранення.

Інцидент стався пізно ввечері, подробиці події наразі уточнюються. Про це повідомляє "Суспільне".

Макарова у тяжкому стані доправили до медичного закладу, де йому надають необхідну допомогу. За наявною інформацією, загрози його життю на цей момент немає, проте стан залишається серйозним.

Поліція вже відкрила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України — "Умисне тяжке тілесне ушкодження". Наразі тривають слідчі дії, правоохоронці встановлюють особу нападника та мотиви злочину.

Колеги журналіста закликають Міністра внутрішніх справ України взяти розслідування під особистий контроль.

Для довідки:

Юрій Макаров — український журналіст, телеведучий, документаліст і письменник. Народився 24 квітня 1955 року в Софії, Болгарія, у родині емігрантів. З 1961 року мешкає в Києві. У 1977 році закінчив Київський державний університет імені Тараса Шевченка, факультет романо-германської філології.

Макаров розпочав свою кар'єру як журналіст і телеведучий, працюючи в різних медіаорганізаціях. До 2009 року був шеф-редактором, а згодом оглядачем часопису "Український тиждень". З 2017 по 2019 рік був членом правління Національної суспільної телерадіокомпанії України (НСТУ), а з 2019 року обіймає посаду виконавчого продюсера Суспільного телебачення НСТУ.

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