Привітання з днем народження 11 років дівчинці: наймиліші побажання для юної іменинниці

Порадуйте іменинницю приємними побажаннями

День народження – це завжди чарівне свято, а для дівчинки 11 років воно сповнене особливим трепетом та очікуванням дива. Кожна хвилина цього свята здається особливою, адже це ще один крок у доросле життя, сповнений нових відкриттів та вражень. Дівчатка 11 років з нетерпінням рахують дні до заповітної дати, мріючи про подарунки, веселощі та увагу близьких.

"Телеграф" підготував для вас найзворушливіші та найщиріші привітання з днем народження 11 років дівчинці, які допоможуть зробити цей день незабутнім.

Поздоровлення з 11-річчям дівчинці своїми словами

З днем народження, наша зірочко! 🌟 Нехай твоє життя буде таким же яскравим і сяючим! Бажаємо тобі море усмішок та здійснення всіх бажань! 💖

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Вітаємо з 11-річчям! 🎉 Ти стаєш зовсім дорослою, і нехай цей рік принесе тобі багато радості, нових друзів та цікавих пригод! 🌈

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З днем народження, мила принцесо! 👑 Бажаємо тобі завжди залишатися такою ж доброю, красивою та талановитою дівчинкою! Нехай збудуться всі твої мрії! ✨

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Сьогодні твій особливий день! 🎈 Нехай він буде наповнений веселощами, сміхом та чудовими сюрпризами! З днем народження, наша люба дівчинка 11 років! 🎁

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Вітаємо з днем народження! 🎂 Бажаємо тобі чудового настрою, вірних подруг та успіхів у всіх починаннях! Ти – наше сонечко! ☀️

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З 11-річчям тебе! 🥳 Нехай цей рік буде для тебе сповнений яскравих барв, незабутніх моментів та щасливих усмішок! Будь завжди такою ж чудовою! 😊

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З днем народження, наша розумнице та красуне! 🥰 Бажаємо тобі міцного здоров'я, відмінних оцінок та всього найкращого! Нехай кожен день буде радісним! 💐

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Вітаємо з 11-м днем народження! 🎊 Бажаємо тобі ніколи не сумувати, завжди вірити в себе та сміливо йти до своєї мети! Ти – наша гордість! ❤️

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З днем народження, наша люба дівчинко! 🎀 Нехай у твоєму житті буде багато любові, тепла та добра! Бажаємо тобі щасливого дитинства та світлого майбутнього! 🤗

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З днем народження, юна леді! 🌷 Бажаємо тобі залишатися такою ж життєрадісною, допитливою та натхненною! Нехай цей рік буде найкращим! 👍

Вітання з днем народження дівчинці 11 років у віршах

Ти мамина красуня,

Ти квіточка мала.

Рости така ж красива,

Розумна й золота.

Вчися гарно в школі,

Слухайся батьків,

Милостивої долі,

Радісних років!

***

Красунечко, тебе вітаємо!

Нехай здійсниться все в житті.

Надійних друзів побажаємо

Та успіхів у навчанні!

Зростай красива та слухняна,

Щоб гордістю була батькам,

І все, що хочеш, досягала,

Встигала все і тут, і там!

***

Сьогодні День Народження

У дівчинки прекрасної,

З чарівними очима,

Та посмішкою ясною.

Бажаю безліч успіхів,

Щоб справдились всі мрії,

І посмішок і радості,

І доброї надії!

***

Одинадцять рочків — це свято чудове,

Ти, дівчинко мила, як квіточка в полі!

Бажаєм радості, мрій, що здійсняться,

Нехай усі дні твої щастям повняться!

***

Одинадцять років — це казка жива,

Ти, дівчинко, ніжна, як рання роса!

Хай радість іскриться в очах твоїх ясних,

А світ дарує лиш миті прекрасні!

***

Одинадцять свічок на тортику сяють,

Тебе, наша квіточко, всі привітють!

Бажаємо мрій, що в небо злітають,

І щастя, що в серці твоїм розквітає!

Картинки та листівки дівчинці на 11 років