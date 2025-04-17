Привітання з днем народження 11 років дівчинці: наймиліші побажання для юної іменинниці
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Порадуйте іменинницю приємними побажаннями
День народження – це завжди чарівне свято, а для дівчинки 11 років воно сповнене особливим трепетом та очікуванням дива. Кожна хвилина цього свята здається особливою, адже це ще один крок у доросле життя, сповнений нових відкриттів та вражень. Дівчатка 11 років з нетерпінням рахують дні до заповітної дати, мріючи про подарунки, веселощі та увагу близьких.
"Телеграф" підготував для вас найзворушливіші та найщиріші привітання з днем народження 11 років дівчинці, які допоможуть зробити цей день незабутнім.
Поздоровлення з 11-річчям дівчинці своїми словами
З днем народження, наша зірочко! 🌟 Нехай твоє життя буде таким же яскравим і сяючим! Бажаємо тобі море усмішок та здійснення всіх бажань! 💖
***
Вітаємо з 11-річчям! 🎉 Ти стаєш зовсім дорослою, і нехай цей рік принесе тобі багато радості, нових друзів та цікавих пригод! 🌈
***
З днем народження, мила принцесо! 👑 Бажаємо тобі завжди залишатися такою ж доброю, красивою та талановитою дівчинкою! Нехай збудуться всі твої мрії! ✨
***
Сьогодні твій особливий день! 🎈 Нехай він буде наповнений веселощами, сміхом та чудовими сюрпризами! З днем народження, наша люба дівчинка 11 років! 🎁
***
Вітаємо з днем народження! 🎂 Бажаємо тобі чудового настрою, вірних подруг та успіхів у всіх починаннях! Ти – наше сонечко! ☀️
***
З 11-річчям тебе! 🥳 Нехай цей рік буде для тебе сповнений яскравих барв, незабутніх моментів та щасливих усмішок! Будь завжди такою ж чудовою! 😊
***
З днем народження, наша розумнице та красуне! 🥰 Бажаємо тобі міцного здоров'я, відмінних оцінок та всього найкращого! Нехай кожен день буде радісним! 💐
***
Вітаємо з 11-м днем народження! 🎊 Бажаємо тобі ніколи не сумувати, завжди вірити в себе та сміливо йти до своєї мети! Ти – наша гордість! ❤️
***
З днем народження, наша люба дівчинко! 🎀 Нехай у твоєму житті буде багато любові, тепла та добра! Бажаємо тобі щасливого дитинства та світлого майбутнього! 🤗
***
З днем народження, юна леді! 🌷 Бажаємо тобі залишатися такою ж життєрадісною, допитливою та натхненною! Нехай цей рік буде найкращим! 👍
Вітання з днем народження дівчинці 11 років у віршах
Ти мамина красуня,
Ти квіточка мала.
Рости така ж красива,
Розумна й золота.
Вчися гарно в школі,
Слухайся батьків,
Милостивої долі,
Радісних років!
***
Красунечко, тебе вітаємо!
Нехай здійсниться все в житті.
Надійних друзів побажаємо
Та успіхів у навчанні!
Зростай красива та слухняна,
Щоб гордістю була батькам,
І все, що хочеш, досягала,
Встигала все і тут, і там!
***
Сьогодні День Народження
У дівчинки прекрасної,
З чарівними очима,
Та посмішкою ясною.
Бажаю безліч успіхів,
Щоб справдились всі мрії,
І посмішок і радості,
І доброї надії!
***
Одинадцять рочків — це свято чудове,
Ти, дівчинко мила, як квіточка в полі!
Бажаєм радості, мрій, що здійсняться,
Нехай усі дні твої щастям повняться!
***
Одинадцять років — це казка жива,
Ти, дівчинко, ніжна, як рання роса!
Хай радість іскриться в очах твоїх ясних,
А світ дарує лиш миті прекрасні!
***
Одинадцять свічок на тортику сяють,
Тебе, наша квіточко, всі привітють!
Бажаємо мрій, що в небо злітають,
І щастя, що в серці твоїм розквітає!