Враги дойдут до Берлина? В Германии создали новый сценарий нападения на НАТО

План не предусматривает победу Альянса

Правительство Германии подготовило новый документ, в котором описывают сценарий начала войны между НАТО и неназванным агрессором. Впрочем, там не стали скрывать, что он был подготовлен с учетом опыта российского вторжения в Украину

Об этом сообщает издание "Европейская правда", которое получило возможность ознакомиться с документом. Его авторы видят, что современные боевые действия объединяют классические и неконвенциональные операции, вроде кампаний по дезинформации и кибератак.

В частности они описали один из вариантов развития событий во время конфликта, разделив его на четыре фазы:

гибридная агрессия с применением шпионажа, кибератак и диверсий на критически важных объектах. Она длится в течение нескольких лет и определить кто выступает агрессором сходу невозможно;

развертывание войск агрессора на восточной границе НАТО и развертывание войск Альянса в ответ. Эта фаза должна длится несколько месяцев, а гибридное влияние в это время должно стать более интенсивным и менее скрытным;

открытая агрессия против НАТО, включая атаки на территорию Германии с применением конвенционных и неконвенционных средств поражения. Она должна длится по меньшей мере год;

прорыв оборонных линий НАТО и прорыв агрессора на территорию Германии, которое сопровождается активным противостоянием в космосе. Последняя фаза предусматривает прекращение огня спустя несколько месяцев.

Авторы доклада подчеркивают, что это лишь один из многих сценариев вторжения, но предлагает использовать его в качестве основы для построения концепции гражданской защиты и моделирования дополнительных сценариев для более эффективной борьбы с агрессором.

Как сообщалось ранее, в январе в СМИ уже появлялся документ немецкой армии, в котором рассматривается сценарий начала полномасштабной войны между Россией и НАТО в 2024-25 годах. Позже в Берлине сообщили, что рассматривают разные варианты, даже если считают их "крайне маловероятными".