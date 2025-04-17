Гумор замість ганчірки: як українці жартують про Чистий четвер, підбірка мемів

Добірка найсмішніших ідей

У передвеликодній період українці не лише беруться за генеральне прибирання осель, а й активно жартують про традиційні клопоти Чистого четверга. У соціальних мережах з’явилася ціла серія мемів, створених українцями.

У цьому матеріалі "Телеграф" зібрав добірку найкращих.

Один із найпопулярніших жартів зображає Великоднього кролика, який нібито несподівано з’явився, аби перевірити, наскільки добре ви помили вікна.

Інший жарт — це комічна сцена з домашніми тваринами, які спостерігають за власницею, промовляючи "Наталко, вставай, тут Чистий четвер".

Не обійшлося й без мультяшних персонажів: Білосніжка, яка витирає вікна й втішливо думає "не таке воно вже й грязне", ідеально передає настрій тих, хто шукає хоч якісь аргументи, аби не доводити прибирання до ідеалу.

Особливої уваги користувачів набув мем, у якому жартують, що Чистий четвер — чи не єдиний день, коли чоловіки "точно помиються", тож це "ідеальний час для побачень". Така іронія легко сприймається як жарт над стереотипами.

А також користувачі масово підхопили мем про те, що декому "в Чистий четвер треба мити ще й язики".

Насмішило українців також курйозне відео про кота, якого щойно помила власниця. Судячи з гримаси чотирилапого, йому не надто сподобалася традиційна процедура до свята.

Не оминули українці й "анархічну" Галичину.

Меми про Чистий четвер чудово відображають сучасну українську традицію поєднувати святкові ритуали з гумором, додаючи цьому дню ще більше легкості та позитиву!

Раніше "Телеграф" писав, як нещодавні квітневі морози надихнули українців на вірусні жарти. Були приколи й про Януковича, Африку та кумедні "лайфхаки" від господинь.