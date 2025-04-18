Часто ці імена асоціюють з поганим настроєм: хто найзліший за версією штучного інтелекту

З іменем не пожартуєш

Ім’я — це не просто набір звуків. Воно має значення, етимологію, а іноді навіть емоційний відтінок, який впливає на сприйняття людини оточенням.

Багато хто переконаний, що певні імена несуть у собі характер, і навіть можуть підказати, з ким краще не сперечатися. "Телеграф" звернувся до штучного інтелекту Grok, аби дізнатися, власники яких імен найзліші.

ШІ зазначив, народне спостереження показує, що певні імена частіше асоціюються з "грізністю", сарказмом або просто поганим настроєм.

ТОП чоловічих "злих" імен

Ігор – "воїн, син бога Інгві" (скандинавське походження). А ще — той, хто знає, як правильно, і не боїться про це сказати (гучно).

– "воїн, син бога Інгві" (скандинавське походження). А ще — той, хто знає, як правильно, і не боїться про це сказати (гучно). Сергій – "високий", "вельмишановний" (лат.). Завжди втомлений від людської дурості, але готовий терпіти. До певного моменту.

– "високий", "вельмишановний" (лат.). Завжди втомлений від людської дурості, але готовий терпіти. До певного моменту. Олег – "святий", "освячений" (сканд.). Він світлий за значенням, але темнуватий у реакціях. Якщо вже сердиться — то по-королівськи.

– "святий", "освячений" (сканд.). Він світлий за значенням, але темнуватий у реакціях. Якщо вже сердиться — то по-королівськи. Віктор – "переможець" (лат.). Його все дратує, бо він не терпить поразок. І вашу думку, між іншим, теж.

– "переможець" (лат.). Його все дратує, бо він не терпить поразок. І вашу думку, між іншим, теж. Євген – "благородного роду" (грец.). Мовчазний, естет, і якщо вже критикує — то боляче. Але влучно.

ТОП жіночих "злих" імен

Ольга – "свята", "мудра" (сканд.). В ній сидить стратег і генерал одночасно. Ви або її слухаєте, або готуйтеся до сварки.

– "свята", "мудра" (сканд.). В ній сидить стратег і генерал одночасно. Ви або її слухаєте, або готуйтеся до сварки. Тетяна – "упорядниця", "володарка" (грец.). Усе контролює, все аналізує, а злість її — то інструмент виховання інших.

– "упорядниця", "володарка" (грец.). Усе контролює, все аналізує, а злість її — то інструмент виховання інших. Інна – "бурхлива вода" (лат./слов’янське походження). І справді, емоції ховає глибоко, але коли прориває — несеться, як весняна повінь.

– "бурхлива вода" (лат./слов’янське походження). І справді, емоції ховає глибоко, але коли прориває — несеться, як весняна повінь. Світлана – "світла", "сяюча" (слов.). Зазвичай добра, але якщо ви перетнули межу — будьте готові до блискавки.

– "світла", "сяюча" (слов.). Зазвичай добра, але якщо ви перетнули межу — будьте готові до блискавки. Наталя – "рідна", "подарована" (лат.). Спокійна, мудра, але якщо ви завинили — пробачить, але не забуде. І ви це відчуєте.

Створено нейромережею для Telegtaf.com.ua

Раніше "Телеграф" писав, про 10 чоловічих та жіночих імен, що свідчать про щедрість. Ім'я ще з народження може визначати майбутню долю, характер та навіть зовнішність.