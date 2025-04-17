Зірки замість тризуба: історик розповів, яким міг бути герб України

Гербом України мав бути не тризуб

Історія українського герба могла скластися зовсім інакше. У період становлення державності обговорювалися різні варіанти, і тризуб не був єдиним.

Історик Олександр Алфьоров розповів, як формувався вибір на користь саме цього символу. Та яким міг би бути герб України.

Отже, на початку XX століття, під час Української революції, Михайло Грушевський пропонував створити щось нове, що символізувало б мирну працю. Він бачив герб як золоте рало (плуг) на синьому тлі. Історик навіть пропонував взяти за зразок американський прапор, де кожна зірка символізувала б певну територію України – Слобожанщину, Південь, Волинь тощо. Однак ця ідея не отримала підтримки через традиційні уявлення про геральдику. Інші пропонували герб гетьманщини — козака з мушкетом, але Грушевський наполягав на новому символі.

Як тризуб став гербом України

Проте тризуб, княжий знак Володимира Великого, на той час був маловідомим. Багато хто не розумів його значення, а деякі навіть вважали його символом сатанинського походження через неясність історичного контексту. Навіть сам Грушевський спочатку не міг визначити, що саме зображено на старовинних монетах – скіпетр чи стилізована квітка.

Попри це, Павло Зайцев, голова комісії, разом із Михайлом Грушевським, Георгієм Нарбутом та іншими діячами, провели кілька засідань, на яких обговорювали, що старі герби мали імперіалістичний характер і не відповідали духу нової української держави. Врешті-решт, у грудні 1917 року Центральна Рада прийняла тризуб як державний герб, який був розміщений на грошах УНР і став символом боротьби за незалежність

Цікаво, що у січні 1918 року було затверджено прапор українського військового флоту з тризубом у кутку блакитного полотнища. Спочатку тризуб супроводжувався хрестом – інвокаційним хрестом, який був частиною напису на срібниках Володимира Великого.

Як бачимо, вибір тризуба як герба України був непростим і супроводжувався дискусіями. Всупереч початковій неясності та суперечкам, тризуб став потужним символом нашої національної ідентичності, символом боротьби за незалежність та історичної тяглості.

Раніше "Телеграф" розповідав, як з’явився Державний Герб України. Вибір Грушевського виявився настільки вдалим та історично обґрунтованим, що тризуб не тільки став символом УНР, але й пережив десятиліття бездержавності, щоб відродитися як державний символ незалежної України у 1991 році.