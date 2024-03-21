У Брюсселі розпочався дводенний саміт лідерів ЄС: чого чекати Україні

Нас цікавлять як мінімум два питання

Вранці у четвер, 21 березня, у бельгійському Брюсселі розпочався дводенний саміт лідерів Євросоюзу. Деякі питання безпосередньо стосуються України — фінансування озброєння для ЗСУ та прогрес нашої країни як кандидата на вступ до ЄС.

Єврокомісія внесла пропозицію використати для купівлі зброї доходи від заморожених російських активів, що знаходяться на території Європи. Але це рішення навряд чи буде ухвалено цього тижня, повідомляє "Європейська правда".

У Європі відбуватиметься битва за лідерство

На дводенному саміті ЄС обговорять допомогу Україні

Підтримка Києва буде ключовою темою засідання. На саміті обговорять питання передачі зароблених Росією коштів на заморожених активах для купівлі зброї. Сума доходів країни-агресорки лише в Європі становить близько 3 млрд євро за рік.

Але рішення щодо спрямування цих коштів для купівлі озброєння для України навряд чи ухвалять 21-22 березня. Наголошуємо, що йдеться лише про доходи. Конфіскувати російські активи в Європі не мають наміру.

Зазначимо, що президент України Володимир Зеленський приєднається по відеозв’язку у четвер. Про це інформує "Європейська правда" з посиланням на високопосадовця, який розповів про це на умовах анонімності.

Що ще обговорять лідери країн-членів Євросоюзу

Серед основних тем буде прогрес кандидатів на членство у ЄС. Нині таких три — Україна, Молдова, Боснія та Герцеговина.

На дводенному саміті Євросоюзу також обговорять такі теми:

плани безпеки та оборони, підвищення стійкості та конкурентності європейського ОПК;

міжнародні відносини;

ситуація на Близькому Сході;

сільське господарство;

міграція.

Раніше голова дипломатії Євросоюзу Жозеп Боррель говорив, що обговорить з лідерами країн ЄС варіант фінансування зброї для ЗСУ за російські кошти. Вони будуть вилучені з прибутків від заморожених активів РФ, що знаходяться на території Європи. Пізніше Єврокомісія зареєструвала цю пропозицію.

Але деякі країни можуть її не підтримати. Відомі три держави ЄС, які проти купівлі зброї для ЗСУ за російські гроші. Це Угорщина, Мальта та Люксембург.

"Телеграф" раніше писав, що Україні терміново потрібна допомога. Причому не лише від Європи, а й від США. Американська підтримка дозволить повільно витісняти окупаційні війська на полі бою. Але про наступ поки не йдеться.