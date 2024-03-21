ЄС знову не зможе конфіскувати доходи від заморожених активів Росії: все через Орбана

Проросійська Угорщина вже вчергове ставить палки в колеса Євросоюзу

Європейський Союз на саміті 21 березня вчергове не зможе погодити рішення про конфіскацію доходів від заморожених активів Росії для того, щоб витратити їх на озброєння для України. Причина в тому, що орбанська проросійська Угорщина блокує спрямування цих коштів на військову допомогу Збройним силам України.

Про це повідомляє Deutshe Welle із посиланням на власні джерела серед європейських дипломатів. За словами джерел, Угорщина є "білою вороною" в цьому питанні, оскільки інші країни розуміють необхідність конфіскувати доходи для придбання боєприпасів та зброї в інтересах України.

"Зараз Україна більше потребує грошей на зброю, а, на жаль, не на відновлення. І ми прагнемо зробити все, щоб уникнути подальших руйнувань в Україні", – сказав дипломат.

Європейська комісія пропонувала, що 90% доходів від заморожених активів РФ повинні бути витрачені на придбання зброї для ЗСУ. Але проти цього рішення виступила проросійська Угорщина, керована режимом Віктора Орбана, ліпшого друга російського диктатора Володимира Путіна. Угорщина вимагає від ЄС витратити гроші на все, що завгодно, окрім зброї для України, в іншому випадку Будапешт традиційно погрожує блокувати рішення.

Раніше стало відомо, що не всі країни ЄС хочуть витрачати прибутки від заморожених російських активів на купівлю боєприпасів для України. Проти висловилися Угорщина, Люксембург та Мальта. До цієї пропозиції в Європі домовлялися, що витрачатимуть кошти на повоєнне відновлення країни.

"Телеграф" раніше писав, що Україна отримає додаткове фінансування від Євросоюзу. Ці гроші вона може витратити на покупку озброєння у будь-якій країні. Подробиці розповів Боррель.