В Брюсселе начался двухдневный саммит лидеров ЕС: чего ждать Украине

Нас интересуют как минимум два вопроса

Утром в четверг, 21 марта, в бельгийском Брюсселе начался двухдневный саммит лидеров Евросоюза. Некоторые из вопросов напрямую касаются Украины — финансирование вооружения для ВСУ и прогресс нашей страны как кандидата на вступление в ЕС.

Еврокомиссия внесла предложение использовать для покупки оружия доходы от замороженных российских активов, находящихся на территории Европы. Но это решение вряд ли будет принято на этой неделе, сообщает "Европейская правда".

В Европе происходить битва за лидерство

На двухдневном саммите ЕС обсудят помощь Украине

Поддержка Киева будет ключевой темой заседания. На саммите обсудят вопрос передачи заработанных Россией средств на замороженных активах для покупки оружия. Сумма доходов страны-агрессорки лишь в Европе составляет порядка 3 млрд евро за год.

Но решение о направлении этих средств для покупки вооружения для Украины вряд ли примут 21-22 марта. Подчеркиваем, что речь идет лишь о доходах. Конфисковывать российские активы в Европе не собираются.

Отметим, что президент Украины Владимир Зеленский присоединится по видеосвязи в четверг. Об этом информирует "Европейская правда" со ссылкой на высокопоставленного чиновника, который рассказал об этом на условиях анонимности.

Что еще обсудят лидеры стран-членов Евросоюза

Среди основных тем будет прогресс кандидатов на членство в ЕС. Сейчас таковых три — Украина, Молдова, Босния и Герцеговина.

На двухдневном саммите Евросоюза также обсудят следующие темы:

планы безопасности и обороны, повышение устойчивости и конкурентности европейского ОПК;

международные отношения;

ситуация на Ближнем Востоке;

сельское хозяйство;

миграция.

Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель говорил, что обсудит с лидерами стран ЕС вариант финансирования оружия для ВСУ за счет российских средств. Они будут изъяты с доходов от замороженных активов РФ, находящихся на территории Европы. Позднее Еврокомиссия зарегистрировала это предложение.

Но некоторые страны могут не поддержать его. Известны три государства ЕС, которые против покупки оружия для ВСУ за российские деньги. Это Венгрия, Мальта и Люксембург.

"Телеграф" ранее писал, что Украине срочно нужна помощь. Причем не только от Европы, но и от США. Американская поддержка позволит медленно оттеснять оккупационные войска на поле боя. Но о наступлении речи пока не идет.