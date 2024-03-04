Російському зерну в Європі не раді: одразу дві країни закликають розширити санкції проти РФ

Говорили також про заборону на рівні Євросоюзу

У Польщі та Литві збираються розширити санкції проти Росії та заборонити імпорт зерна з РФ. Про такі наміри 4 березня заявили глава польського уряду Дональд Туск та глава литовської держави Гітанас Науседа.

Прем’єр-міністр Польщі пообіцяв направити звернення до маршалка Сейму з приводу введення заборони на сільськогосподарську продукцію з Росії. Так само санкції будуть введені проти Білорусі, повідомляє Delfi.

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У Польщі хочуть заборонити імпорт зерна з РФ та Білорусі

"Хвилину тому я повідомив прем’єр-міністру, що сьогодні звернуся до маршалка польського Сейму про введення санкцій на російську та білоруську сільськогосподарську продукцію", — заявив Туск.

Польський прем’єр у понеділок відвідав Литву, щоб провести особисту зустріч із литовським прем’єром Інгрідою Шимоніте. Серед інших питань вони обговорили ситуацію навколо російської агропродукції.

Туск зазначив, що санкції проти Росії та Білорусі варто запроваджувати на рівні всього Євросоюзу. Це не лише дозволить покарати країн-агресорок за напад на Україну, а й захистить аграрні сектори Польщі та Литви.

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Литовський лідер Гітанас Науседа підтримав заборону на імпорт агропродукції з Росії та Білорусі, інформує LRT. Але він звернув увагу, що поки що не ознайомлений із повним змістом обмежень.

"Звичайно, з цим треба боротися, і це цілком логічно, враховуючи роль, яку ця країна відіграє у дестабілізації геополітичної ситуації в Європі. Тому я б вітав такі пропозиції [заборонити імпорт], звичайно, слід ознайомитись з їх конкретним змістом", ― сказав Науседа на пресконференції.

Пізніше у литовській економічній комісії запропонували не лише заборонити імпорт російського та білоруського зерна, а й обмежити транзит через територію Литви. Відповідну поправку до закону вже зареєстрували, пише Delfi.

Зазначимо, що раніше про намір заборонити ввезення російського зерна повідомляла Латвія. Агропродукцію назвали ще однією зброєю Путіна.

Литовські фермери називають своєю головною проблемою російське зерно. Вони домагаються від влади захисту їхніх інтересів. Українське зерно вони блокувати не збираються, як польські аграрії, про що раніше заявив голова Литовської асоціації виробників зерна Аушріс Маціяускас. Він наголосив, що питання з українськими фермерами вирішують дипломатичним шляхом.

Раніше "Телеграф" писав, що у Литві вводять ще одне обмеження для росіян. З 11 березня в країні конфісковуватимуть автомобілі на російських номерах. А ще їм доведеться сплатити штраф.