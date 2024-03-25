Польські фермери передумали блокувати ділянку кордону, але є нюанс: до чого тут РФ

З Росії до ЄС надходить не лише зерно

Польські фермери, які 21 березня зняли блокаду пункту пропуску "Медика" — "Шегині", вирішили припинити акцію протесту на кордоні з Росією. Причина у великодніх святах.

Фермери призупинили акцію протесту на кордоні з Російською Федерацією у Гжехотках, яку розпочала 20 березня. Про це пише "Польське радіо". Аграрії блокували перетин кордону, пропускаючи одну машину на годину. Вони були здивовані тим, скільки товарів надходить до Європейського Союзу з Росії.

"Європейський Союз ще не ухвалив рішення про заборону імпорту зерна з Росії до Співтовариства. Попри те, що країни засудили напад Росії на Україну, товарообмін з Росією постійно триває. Перевозять багато чого, зокрема, везуть газ і не тільки скраплений, один водій сказав, що везе метан", — зазначив Єжи Салітра з правління Вармінсько-Мазурської сільськогосподарської палати.

У зв’язку з цим протестувальники були рішуче налаштовані та анонсували блокаду російського кордону щонайменше на місяць (до 20 квітня). Однак у зв’язку з пасхальними святами, що наближаються, вирішили припинити блокаду кордону з Росією.

Варто зазначити, що польські аграрії з кінця 2023 року регулярно блокують польсько-український кордон, висуваючи низку вимог. Основними є заборона на імпорт зерна та іншої агропродукції з України та скасування екологічних норм Євросоюзу.

Як повідомляв "Телеграф", голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетьманцев заявив, що через польську блокаду кордону у березні Україна може втратити 6,5 млрд гривень. Він зазначив, що цієї суми вистачило б, щоби закрити потреби кількох тисяч військовослужбовців.

Про те, чи допоможе Україні відмова Європи від російського зерна, читайте у матеріалі "Телеграфа": Європа банить російське зерно: що буде з цінами і чи це розблокує кордон України з Польщею