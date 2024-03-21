Ситуація на кордоні: польські фермери розблокували один пункт пропуску

Загалом у черзі на все ще заблоковані напрямки на території Польщі перебувають близько 850 вантажівок.

Польські фермери перестали блокувати рух вантажівок на напрямку пункту пропуску "Медика" — "Шегині". Наразі ще залишаються заблокованими чотири напрями кордону.

Про це повідомляє речник Державної прикордонної служби України полковник Андрій Демченко. За його словами, фермери зняли блокаду увечері 20 березня, пише.

"Інформацію про це українські прикордонники отримали близько 21.30 напередодні від представників Прикордонної варти Польщі. Ними наголошувалося, що польські фермери завершили блокування руху вантажних транспортних засобів на в’їзд у Польщу та виїзд. Тому оформлення цієї категорії транспорту почало здійснюватися у звичайному порядку", — сказав він.

Вранці 21 березня залишаються заблокованими 4 напрямки: "Ягодин", "Устилуг", "Угринів" та "Рава Руська". Зазначається, що фермери пропускають різну кількість транспорту на обидві сторони. Однак, наприклад, по "Раві Руській" та "Ягодині", як і раніше, не пропускаються вантажні транспортні засоби з України до Польщі. У напрямку "Ягодин" пропускають невелику кількість вантажівок, які їдуть в Україну. За добу їх було лише 50 і це критично низький показник.

Загалом у черзі на все ще заблоковані напрямки на території Польщі перебувають близько 850 вантажівок. Найбільше навпроти "Ягодина" та "Рави Руської".

Демченко зазначає, що на інших напрямках також є черги, оскільки водії перевізники обирають собі інші ділянки через ускладненість руху на українсько-польській ділянці.

Так, направить ПП "Тиса" на території Угорщини черга із вантажівок складає близько 1000 авто. Ще 530 авто стоять у чергу навпроти пункту "Ужгород" з боку Словаччини. Також ще майже 400 транспортних засобів стоять на румунсько-українському кордоні навпроти ПП "Порубне".

ПП "Медика" — "Шегині"

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що протести польських фермерів тепер зачіпають і іншу країну, оскільки раптово вони вирішили заблокувати автомагістраль А2 поблизу Слубіце, яка з’єднує Варшаву та Берлін.