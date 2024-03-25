Такі інциденти ще будуть: у Польщі припустили чергові зальоти російських ракет

Польські збройні сили повинні дуже обережно перехоплювати російські ракети

Поки в Україні йде війна, на територію Польщі будуть залітати ракети, запущені російськими терористами. Польща поки не знає, чи буде вона збивати російські ракети, оскільки це може становити загрозу для польського цивільного населення.

Про це заявив спікер Сейму Польщі Шимон Головня, пише Польське радіо. За його словами, такі ситуації, схоже за все, будуть траплятися ще не один раз.

"Такі інциденти траплялися, трапляються і, швидше за все, доки триватиме війна в Україні, траплятимуться і надалі. Найважливіше, щоб ми були в безпеці, щоб всі системи працювали, щоб ми ще більше вдосконалювали ці системи та не шкодували ні сил, ні грошей на те, щоб озброїтися", – сказав він.

Головня закликав активно та вчасно реагувати на такі ситуації. Проте перехоплювати та збивати ракети росіян слід таким чином, щоб не зазнало шкоди польське цивільне населення.

"Збити таку ракету означає, що її уламки мають кудись впасти. Це стає неконтрольованим і значно складнішим процесом. Я переконаний, що армія поводилася тут саме так, як і повинна була поводитися", – резюмував він.

Вранці 24 березня під час ракетної атаки Польща не збила російську крилату ракету Х-101, яка залетіла у повітряний простір Польщі – хоча за ракетою стежили винищувачі F-16 польських ВПС. У своє виправдання польське міністерство оборони заявило, що ракета нібито перебувала у польському повітряному просторі 39 секунд, а падіння ракети несло б шкоду для цивільних поляків. Окрім того, МЗС Польщі… просто викликало російського посла, щоб видати йому ноту про "невдоволення".